«سال» أحدث إدراج في السوق السعودي.. 22% قفزة بداية التداول

وقد بلغت قيمة دفتر طلبات 182.4 مليار ريال سعودي (48.6 مليار دولار) اثناء عملية بناء سجل الأوامر لتغطي الاكتتاب على الأسهم المطروحة بحوالي 72 مرة. وقال فيصل بن سعد البداح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية: «الإقبال الكبير على أسهم الشركة من قبل كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد هو شهادة على ثقتهم في نموذج الأعمال الفريد لشركة سال واستراتيجية النمو والأداء المالي القوي وفريق القيادة المكون من خبراء استثنائيون. وبينما نرحب بالمساهمين الجدد على طول رحلة سال، أود أن أعرب عن امتناني لمساهمينا الحاليين على التزامهم الثابت، وبالطبع لفريق عمل سال بأكمله لإنشاء ودعم منظمة تحقق تأثيرا ملموسا على صعيد يومي.

وعينت «سال» شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. كما عينت البنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني بصفة الجهات المستلمة.

