«زينة البلاط الملكي الهندي» رحلة مزركشة في أروقة التاريخ

التي تجسد التراث الإسلامي في الهند، عبر استضافة معرض «زينة البلاط الملكي الهندي» الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية في دولة الكويت، ويستمر حتى 14 إبريل/ نيسان المقبل.

ويضم المعرض الذي تم تخصيص له قاعة مجهزة لاستقباله وعرضه للجمهور وفق أفضل أساليب العرض المتحفي العالمية، 84 قطعة فريدة من مجموعة مقتنيات المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والشيخة حصة صباح السالم الصباح، من دولة الكويت.

ويصحبك المعرض بمجرد دخولك، في رحلة ملونة ومزركشة لا تخلو من الإبهار في أروقة التاريخ من خلال استكشاف مجموعة من القطع الأثرية والتحف التي تعبّر عن تراث الحضارة الإسلامية في الهند، خصوصاً في مرحلة حكم سلالة المغول المسلمين الذين اهتموا بالفنون، وأحدثوا نهضة عظيمة في الحرف اليدوية التي اشتهرت بها الحواضر الهندية في عهدهم. headtopics.com

وظهرت هذه النهضة جلياً في مجالات عدة، من أبرزها مجال صناعة الحلي والأحجار الكريمة والقطع المطعمة بالعاج والذهب والجواهر، ما يظهر بوضوح في المعرض الذي يقدم واحدة من أكبر المجموعات تميزاً للفن القديم والإسلامي في العالم، وشاهدة على الرقي والبذخ الأسطوري لحياة وأنشطة الأمراء ومكانتهم، إلى جانب إظهارها للحرفيّة الفنيّة لصائغي المجوهرات الهنود الذين أنجزوا هذه المقتنيات بأنواعها، في الفترة ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر.

وينقسم المعرض الذي يحتوي على مجموعة من الذخائر النفيسة والمبهرة لما تتميز به من فخامة ورقي، إلى ثلاثة أقسام توضح حياة وأنشطة الأمراء في البلاط، بكل ما فيها من تفاصيل وروعة، ترصد الحياة اليومية والمظاهر الملكية التي عادة ما تثير فضول هواة التاريخ،وتستدرجهم للتعرف إلى المزيد من الملامح والتفاصيل.من المعروضات المميزة في المعرض، عدد من الخناجر والسكاكين والسيوف المزينة بالجواهر الثمينة، كالألماس والأحجار الكريمة التي تبرز مظاهر تقدم صناعة السيوف والخناجر في تلك الفترة، وحجم الإبداع الفني فيها. headtopics.com

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سلطان القاسمي يفتتح معرض 'زينة البلاط الملكي الهندي' في متحف الشارقة للحضارة الإسلاميةالشارقة في 25 أكتوبر / وام / افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ..معرض 'زينة البلاط الملكي الهندي' الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية بدولة الكويت. اقرأ أكثر ⮕

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