«ر. يفيلوشن» تطلق مشروع «ايڤا» المبتكر في دبي

ويتيح مركز التجربة الجديد للزوار التعرف على نمط العيش المبتكر في مشروع ايڤا، الأول من نوعه في دبي، والذي يمثل اختصاراً لمفهوم الطاقة الحيوية، ويمكن للزوار رؤية الوحدات السكنية المكتملة وتجربتها في شكلها النهائي المصمم وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز.

كما يقدم المركز للضيوف تجربة غامرة، تتيح لهم اختبار المنازل باستخدام حواسهم الستة بدءاً من اللمس ووصولاً إلى الرائحة والصوت، ما يضمن لهم خوض تجربة فريدة أثناء استكشاف تفاصيل المشروع. كما يستعرض المركز العناصر الطبيعية ضمن المشروع، مثل النار والماء والهواء، ما يتيح للزوار تجربة أسلوب عيش عضوي وحي وخيالي، يساهم في تعزيز مستويات رفاهيتهم وصحتهم الذهنية والجسدية.

وعبر أليكس زاجريبيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ر. يفولوشن، عن سعادته بإطلاق مشروع ايڤا الفريد، وأكد أن مركز التجربة الجديد يمثل مفهوماً مبتكراً يعطي تصوراً كاملاً حول الفخامة الطبيعية في المشروع السكني. كما سلط الضوء على التصاميم المعمارية الرائدة والصديقة للبيئة والتي تلتزم بالممارسات التي أطلقتها مبادرات الاستدامة. ويتيح المركز أيضاً للزوار الفرصة لتكوين فكرة شاملة حول إدماج عناصر العافية المختلفة في التصميم المعماري للمشروع، ما يضمن تقديم أسلوب حياة صحي ومتوازن.

ويعد المشروع مبنى فاخراً، ويضم 48 شقة مؤلفة من 2 إلى 5 غرف نوم، بالإضافة إلى شقتي بنتهاوس، حيث يوفر لسكانه مجموعة من المساحات المعيشية متعددة الاستعمالات والتي تتمحور حول العافية. كما يعزز المبنى البيئة الطبيعية والطاقة الإيجابية ليضمن توفير تجربة مجتمعية متناغمة.

وتحاكي الهندسة المعمارية المذهلة لمشروع ايڤا تصميم شجرة التين البنغالي، والمعروفة بشجرة الحياة، وتستلهم أيضاً من أحد أهم العجائب الطبيعية في العالم، وهو جبل شهير في الصين من الكوارتز والأحجار الرملية معروف باسم عمود السماء الجنوبي.ويوظف المشروع معارف وخبرات مفهوم الفاستو شاسترا، وهو مفهوم تكاملي يجمع بين العلم والفن وعلم الفلك، في سبيل تعزيز الثروة والصحة والازدهار والسعادة، حيث يستخدم 1.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «الدار»: طلب كبير على أول مشاريع الشركة في دبيبدأت شركة الدار العقارية مبيعات قوية لأول مشروع سكني لها في دبي يأتي كثير منه من خارج الدولة، بسبب مكانة الإمارة كأكبر مركز أعمال وسياحة في الشرق الأوسط؛ وفقاً لما ذكرت بلومبيرغ...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «ميدان» تعيّن «بارك واي العالمية» مقاولاً لبناء 435 فيلا وتاون هاوسعيّنت «مجموعة ميدان»، مقاولاً لتنفيذ مشروع «أوبال جاردنز» الواقع في ديستريكت 11 ضمن «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، المجتمع الراقي الذي أطلقته «ميدان» في قلب دبي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «طرق دبي» تنجز أعمال طرق داخلية بطول 1.9 كم ضمن مشروع محمد بن راشد للإسكان في الورقاء 4أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إنجازها أعمال الطرق الداخلية بطول 1.9 كم ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الواقع في منطقة الورقاء الرابعة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تسجيل 22 مبايعة بنصف مليار درهم ضمن نخلة جبل علي في دبي خلال ساعاتسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الساعات الأولى من تعاملات الثلاثاء، 22 صفقة بيع، ضمن مشروع نخلة جبل علي، الذي تطوره شركة «نخيل العقارية»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: «كاش ترانس» تطلق مركز إدارة النقد في دبيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنجز أعمال طرق داخلية ضمن مشروع محمد بن راشد للإسكانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕