«ر. يفيلوشن» تطلق مشروع «ايڤا» المبتكر في دبي

ويتيح مركز التجربة الجديد للزوار التعرف على نمط العيش المبتكر في مشروع ايڤا، الأول من نوعه في دبي، والذي يمثل اختصاراً لمفهوم الطاقة الحيوية، ويمكن للزوار رؤية الوحدات السكنية المكتملة وتجربتها في شكلها النهائي المصمم وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز.
كما يقدم المركز للضيوف تجربة غامرة، تتيح لهم اختبار المنازل باستخدام حواسهم الستة بدءاً من اللمس ووصولاً إلى الرائحة والصوت، ما يضمن لهم خوض تجربة فريدة أثناء استكشاف تفاصيل المشروع. كما يستعرض المركز العناصر الطبيعية ضمن المشروع، مثل النار والماء والهواء، ما يتيح للزوار تجربة أسلوب عيش عضوي وحي وخيالي، يساهم في تعزيز مستويات رفاهيتهم وصحتهم الذهنية والجسدية.
وعبر أليكس زاجريبيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ر. يفولوشن، عن سعادته بإطلاق مشروع ايڤا الفريد، وأكد أن مركز التجربة الجديد يمثل مفهوماً مبتكراً يعطي تصوراً كاملاً حول الفخامة الطبيعية في المشروع السكني. كما سلط الضوء على التصاميم المعمارية الرائدة والصديقة للبيئة والتي تلتزم بالممارسات التي أطلقتها مبادرات الاستدامة. ويتيح المركز أيضاً للزوار الفرصة لتكوين فكرة شاملة حول إدماج عناصر العافية المختلفة في التصميم المعماري للمشروع، ما يضمن تقديم أسلوب حياة صحي ومتوازن.
ويعد المشروع مبنى فاخراً، ويضم 48 شقة مؤلفة من 2 إلى 5 غرف نوم، بالإضافة إلى شقتي بنتهاوس، حيث يوفر لسكانه مجموعة من المساحات المعيشية متعددة الاستعمالات والتي تتمحور حول العافية. كما يعزز المبنى البيئة الطبيعية والطاقة الإيجابية ليضمن توفير تجربة مجتمعية متناغمة.
وتحاكي الهندسة المعمارية المذهلة لمشروع ايڤا تصميم شجرة التين البنغالي، والمعروفة بشجرة الحياة، وتستلهم أيضاً من أحد أهم العجائب الطبيعية في العالم، وهو جبل شهير في الصين من الكوارتز والأحجار الرملية معروف باسم عمود السماء الجنوبي.ويوظف المشروع معارف وخبرات مفهوم الفاستو شاسترا، وهو مفهوم تكاملي يجمع بين العلم والفن وعلم الفلك، في سبيل تعزيز الثروة والصحة والازدهار والسعادة، حيث يستخدم 1.
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