«روّاد» تموّل ستة مشاريع بـ 2.32 مليون درهم في الربع الثالث

شهد الربع الثالث من عام 2023 انضمام 69 مشروعاً جديداً إلى عضوية مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فيما تم اعتماد تمويل 6 مشاريع إماراتية يملكها رواد ورائدات أعمال من المواطنين.

وكشف التقرير الفصلي الذي تصدره المؤسسة عن نتائج أعمالها وأنشطتها في مجال ريادة الأعمال، أن المؤسسة وافقت على صرف مبالغ تمويلية بإجمالي مليونين و325 ألف درهم لمصلحة المشاريع الستة، في ضوء نتائج اجتماعات لجنة تمويل المشاريع التابعة للمؤسسة، والتي عقدت 3 اجتماعات خلال الربع المنصرم، واستعرضت خلالها طلبات التمويل المقدمة واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

وبتوزيع المشاريع المنضمة بحسب الجنس، تظهر النتائج استحواذ رواد الأعمال الذكور على 61% من هذه المشاريع، وبواقع 42 مشروعاً، فيما بلغ إجمالي مشاريع رائدات الأعمال 22 مشروعاً وبما يمثل 32% من الإجمالي، بينما بلغ عدد المشاريع المشتركة بين الجنسين 5 مشاريع، شكلت 7% من الإجمالي. headtopics.com

وبحسب الموقع الجغرافي، يلاحظ تركز المشاريع الجديدة التي انتسبت للعضوية على مدينة الشارقة التي شهدت وحدها انضمام 45 مشروعاً إلى عضوية «رُوّاد»، وبما يعادل نسبة (65.2%) من إجمالي هذه المشاريع، في حين سجلت المنطقة الشرقية انضمام 13 مشروعاً بواقع 9 مشاريع في مدينة خورفكان، و4 مشاريع في مدينة كلباء، ما يمثل (18.8%) من إجمالي المشاريع، وكانت حصة مدن المنطقة الوسطى من هذه المشاريع (14.

وكثفت «رُوّاد» تنفيذ خطة زياراتها الميدانية للمشاريع الأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من خلال إجراء 51 زيارة، بهدف متابعة سير العمل في هذه المشاريع القائمة والوقوف على مستوى النجاح والتطور. وفي السياق نفسه، قدمت المؤسسة ومن خلال فريقها الاستشاري المختص 25 استشارة استفاد منها 14 مشروعاً قائماً، و11 مشروعاً جديداً، وتنوعت هذه الاستشارات إلى مجالات إدارية وتطويرية وفنية ومالية وقانونية، كما تم عقد 71 مقابلة مع رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الاستجابة والمتابعة لما يربو على 1,700 استفسار وطلب، وتقديم الدعم اللازم لمصلحة 221 عضواً لتسهيل حصولهم على الإعفاء من الرسوم الحكومية، أو خفضها. headtopics.com

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