«روسال» الروسية تنقل مقرها الدولي من سويسرا إلى دبي

وقالت الشركة: «إنه سيتم أيضاً نقل مقر المبيعات الدولية والخدمات اللوجستية إلى دبي، في حين سيقتصر نشاط مقرها التجاري السابق في سويسرا على إدارة المبيعات الأوروبية، وسيكون تابعاً مثل باقي مكاتب المبيعات الإقليمية للمقر الرئيسي في دبي».

يُذكر أن دبي لا تزال تجذب شركات سلع روسية في قطاعات مختلفة، مثل شركة «يوروكيم» للأسمدة، بالإضافة إلى أكبر منتج ومصدر للنيكل والبلاديوم في العالم «نورليسك نيكل».

