«روسال» الروسية تنقل مقرها الدولي من سويسرا إلى دبي

وقالت الشركة: «إنه سيتم أيضاً نقل مقر المبيعات الدولية والخدمات اللوجستية إلى دبي، في حين سيقتصر نشاط مقرها التجاري السابق في سويسرا على إدارة المبيعات الأوروبية، وسيكون تابعاً مثل باقي مكاتب المبيعات الإقليمية للمقر الرئيسي في دبي».
يُذكر أن دبي لا تزال تجذب شركات سلع روسية في قطاعات مختلفة، مثل شركة «يوروكيم» للأسمدة، بالإضافة إلى أكبر منتج ومصدر للنيكل والبلاديوم في العالم «نورليسك نيكل».
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WAMNEWS: 400 عارض من 136 دولة يشاركون في 'معرض دبي الدولي للأخشاب'دبي في الأول من نوفمبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب عن انطلاق فعاليات الدورة العشرين من المعرض، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.يجمع معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب على مدار 3 أيام أكثر من 10000 زائر ومشارك متخصص وأكثر من 400 عارض من 136 دولة مختلفة حول العالم.
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