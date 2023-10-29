«ربع قرن» تُرافق أجيال المستقبل إلى العالم الرقمي

تُطلق مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 26 نوفمبر، برنامجاً تخصصياً بعنوان «الأمن السيبراني»، سعياً لزيادة وعي منتسبي مؤسساتها في الفئات العمرية من 9 إلى 19 عاماً فما فوق، بوظائف المستقبل، وتمكينهم من مهارات التعامل مع التهديدات السيبرانية، واستكشاف عالم القرصنة الأخلاقية وأسرار الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي، لمساعدتهم في توفير الحماية الكاملة لأجهزتهم الحاسوبية بما يضمن تصفحهم الآمن للمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية المنوّعة، وذلك في إطار...
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة السيبرانية لدى المشاركين وتنمية معارفهم العلمية والارتقاء بمهاراتهم العملية لمواكبة التحول الرقمي في عالم متسارع الخطى، حيث سيُنفذ البرنامج في مركز الطفل بالرقة للأعمار من 9 إلى 12 عاماً تحت عنوان «حُراس الأمن السيبراني»، بينما سيُقام في مركز سجايا فتيات الشارقة بالقرائن ومركز ناشئة خورفكان، للإناث والذكور في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، بعنوان «محاربو الأمن السيبراني».
ويحمل البرنامج عنوان «متخصصو الأمن السيبراني»، للأعمار من 19 عاماً فما فوق حيث سيتم الارتقاء بخبراتهم للوصول إلى المستوى الاحترافي عبر تدريب مكثف من جهات مختصة في هذا المجال لاجتياز الامتحان المعتمد «Security+»، وذلك في مقر مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات بالزاهية. headtopics.com
الإمارات العربية المتحدة عناوين
بدور القاسمي لناشري العالم: آمنوا بقوة الكلمة المكتوبة ودورها في توحيد العالم أو تفرقتهالشارقة في 29 أكتوبر / وام / أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة 'هيئة الشارقة للكتاب'.. اقرأ أكثر ⮕