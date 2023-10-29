«ربدان» روبوت يرد على استفسارات أولياء الأمور

نجحت لطيفة الحمادي، التي تعمل مساعد مدير شؤون في روضة ومدرسة السلع الحكومية، في صنع الروبوت «ربدان»، الذي يحاكي في شكله البشر، ووظفته في المجتمع المدرسي ليجيب عن استفسارات أولياء الأمور والطلبة، إذ كانت ترغب في توفير وسيلة سهلة ومبتكرة، للتواصل والتفاعل بين عناصر العملية التعليمية.
وصنعت الحمادي الروبوت بطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام طابعات مفتوحة بحجم 180 سم، ويحتوي على 31 محركاً، يقوم بتحريك الجزء العلوي منه، والعديد من أجهزة الاستشعار، التي تساعد الروبوت على التفاعل مع الناس مثل الكاميرات، التي توجد في أعين الروبوت، وكاشف الحركة والسماعات، والميكروفون، والعديد من الحساسات الأخرى.
ويستطيع الروبوت «ربدان» الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، من خلال البحث عن المعلومات في محرك البحث Google، إضافة على إيجاد المواقع من خلال استخدام Google map.
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