«راكز» تعرّف روّاد الأعمال بالتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي

أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، المرحلة التالية من فعالياتها المجتمعية والموجهة إلى روّاد الأعمال تحت شعار «سلسلة النمو»، حيث انطلقت السلسلة بندوة تفاعلية تم تسليط الضوء فيها على أحدث استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي المهمة وثورة التسويق الرقمي والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تحقيق نجاح رقمي كبير للشركات.

وبرزت الندوة كمنصة تواصل رائدة تم فيها طرح مواضيع على درجة من الأهمية مع السماح للحضور بالمشاركة في نقاشات حول كيفية استخدام استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي المتقدمة من أجل الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء المستقبليين. وشددت الندوة كذلك على أهمية التعمق في مجال التسويق الرقمي لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى النتائج المرجوة والمتعلقة بنمو أعمالهم الرقمية.

واستقطبت الندوة العديد من العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملين في شتى القطاعات والمجالات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

وزير الذكاء الاصطناعي يتفقد أول متجر ذاتي لـ«إي آند»تفقّد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، أول متجر ذاتي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.. اقرأ أكثر ⮕

البيئة والذكاء الاصطناعي | صحيفة الخليجموقع «يوري كاليرت» العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم تحاكي بشكل فضفاض الدماغ البشري. ويوضح الباحثون أن جيلاً كاملاً من الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أكثر قوة ومرونة ومسؤولية اجتماعية من خلال استغلال علم البيئة والتأثير العكسي. اقرأ أكثر ⮕

ثلثا قادة التكنولوجيا في الإمارات: الذكاء الاصطناعي يسهم في زيادة أرباح الأعمالموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

'العلماء' يزور أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالاتأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تقدماً هائلاً في القطاعات المختلفة لا سيما في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والاتصالات، وباتت تتربع اليوم في صدارة المؤشرات العالمية لشبكات الاتصالات وغيرها من المؤشرات الرقمية. اقرأ أكثر ⮕

«كاربون أليرت» لتكنولوجيا المناخ تفتتح مكاتب في رأس الخيمةانضمت شركة كاربون أليرت، العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ، إلى مجتمع أعمال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز». ... اقرأ أكثر ⮕

الأمين العام للأمم المتحدة يختار عمر سلطان العلماء عضواً في المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعيدبي فى 26 أكتوبر / وام / اختار معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، لعضوية المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي المعني بالتحديات والفرص والحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والذي يمثل إطار عمل دولي جديد حيث أعلن غوتيريش في يوليو الماضي، عزم... اقرأ أكثر ⮕