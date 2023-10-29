«راكز».. تسهيلات كبيرة للشركات الناشئة

تُعد مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مركزاً تجارياً وصناعياً يدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات العالمية البارزة بتوفير تسهيلات كبيرة لتأسيس أعمال في دولة الإمارات، وتوفر «راكز» تسهيلات في مجتمع أعمال متعدد الجنسيات يضم أكثر من 18 ألف شركة مزدهرة في أكثر من 50 قطاعاً.

وتدعم «راكز» الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية بمتطلبات تأسيس الأعمال من خلال تزويدها بمجموعة من التراخيص والمرافق القابلة للتخصيص، إضافة إلى خدمات دعم متميّزة، مثل تسهيل تأشيرات الإقامة وخدمات القيمة المضافة التي تشمل الحسابات والترجمة وفتح الحسابات المصرفية والتوظيف والمشتريات والتسويق وغيرها الكثير.

وتضم «راكز» 6 مناطق مخصصة ومصممة لتناسب جميع متطلبات العمل التي يحتاج إليها العملاء، حيث تعتبر منطقة «الغيل الصناعية» بمساحة 28.2 مليون متر مربع الاختيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في تأسيس شركات صناعية كبيرة واسعة النطاق، وتتميز بقربها من شبكة الاتحاد للقطارات والطريق الرئيسي السريع، وتعدّ منطقة «الحمرا الصناعية» محوراً آخر من المحاور التي تمتلكها «راكز» بمساحة 9.1 ملايين متر مربع، لإقامة مشروعات الصناعات الخفيفة والثقيلة على حدٍ سواء. headtopics.com

وتعتبر منطقة «راكز الأكاديمية» موطناً للمؤسسات التعليمية الدولية ومقدمي الخدمات المؤهلين، وتم إنشاؤها على مساحة 4 ملايين متر مربع، لاستقطاب ودعم المؤسسات التعليمية ومراكز تقديم الخدمات التعليمية المؤهلة، لتقديم خدمات التعليم والتدريب والتطوير المهني المناسبة لاحتياجات السوق، والتي تستفيد منها إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات كلها، وتقدم منطقة «الحليلة الصناعية» الخيار المناسب لإقامة الأنشطة التجارية المتعلقة بقطاع الصناعات الثقيلة، على مساحة 1.

وتقدم منطقة «راكز للأعمال» بيئة أعمال متميّزة تجمع بين الحيوية والتآزر للشركات الإعلامية والمهنيين في مجالهم من ناحية تأسيس الشركات أو توسعة الشركات الإعلامية القائمة والعاملة في إمارة رأس الخيمة، ويكمن الطلب الكبير على مزودي الإعلام الإبداعي في مجالات متنوعة، تشمل الإنتاج الإعلامي والبث الإذاعي والتلفازي وإدارة الفعاليات والرسوم المتحركة والموسيقى والترفيه والنشر كذلك. headtopics.com

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