«ديوا» تلتزم بالاستدامة في جميع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

وتسير بخطى حثيثة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذلك تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

ونحن في هيئة كهرباء ومياه دبي نسابق الزمن لإنجاز مشروعنا الأخضر الرئيسي - مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية - والذي يتم تنفيذه باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إجمالية ستبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتنتج المحطة حوالي 400 كيلو جرام من الهيدروجين الأخضر يومياً، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج عند استخدام الطاقة الشمسية. وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال وحدة مشتركة للحرارة والطاقة تبلغ قدرتها حوالي 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.

كما أطلقت الهيئة منصة «ديوا فيرس» (DEWAverse) لتقدم خدماتها لمتعامليها وموظفيها في عالم «الميتافيرس» الافتراضي، لتصبح بذلك أول جهة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية باستخدام تقنية «الميتافيرس». ويمتلك مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» (Moro Hub) التابع للهيئة أكبر مركز بيانات على مستوى العالم يعمل بالطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والمسجل في «موسوعة غينيس للأرقام القياسية».

ونجحت في دخول «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» عن أول مختبر للطباعة ثلاثية الأبعاد، عن مختبر الروبوتات والطائرات المسيرة التابع لها والكائن في مركز البحوث والتطوير.

