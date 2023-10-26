«ديل» لـ« البيان »: دبي الأقوى في استغلال الفرص وبناء الاقتصاد الرقمي

كشفت «ديل تكنولوجيز» أن 83 % من المؤسسات في الإمارات قد تبنت نهجاً متعدد السحابة أو أنها تعتزم ذلك بحلول نهاية عام 2023، متوقعةً أن يشهد إجمالي الإنفاق على السحابة العامة في الإمارات، معدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.4 % ليصل إلى 3.30 مليارات دولار في عام 2026.

وأشار يحيى إلى أن ديل تكنولوجيز لديها اليوم العديد من الشراكات مع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام في الدولة، حيث تعمل اليوم مع جمارك دبي لتعزيز برنامجها الرقمي وزيادة كفاءتها التشغيلية للسماح لأكثر من 2500 مستخدم في 17 مركزاً لجمارك دبي بالعمل في بيئة آمنة وهجينة، كما تعمل أيضاً مع وزارة الذكاء الاصطناعي في قيادة مبادرة «الذكاء الاصطناعي للأطفال» لبناء جيل جديد من المبرمجين، وإعداد الشباب للمستقبل الرقمي.

يتوقع الخبراء أن إجمالي الإنفاق على السحابة العامة في الإمارات، سيشهد معدل نمو سنوياً مركب يبلغ 23.4 % ليصل إلى 3.30 مليارات دولار في عام 2026، مما يسلط الضوء على التبني السريع والأهمية المتزايدة للحلول السحابية بالنسبة للشركات الإماراتية. headtopics.com

كما حافظت شركة ديل على موقعها الريادي في قطاع وحدات التخزين للمؤسسات، حيث احتلت المرتبة الأولى في منطقة الخليج بحصة قدرها 72.7 % و43.9 % في الإمارات، وفقاً لتقرير شركة البيانات الدولية IDC الربعي عن فئة سوق وحدات التخزين للربع الثاني من العام 2023.يشهد سوق الحوسبة السحابية في المنطقة نمواً وتحولاً كبيراً، وتبرز الإمارات، على وجه الخصوص، كدولة رائدة في مجال تبني خدمات الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مدفوعاً بعدة عوامل، مثل موقع البيانات ومتطلبات السيادة، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة من قبل مزودين عالميين للخدمات السحابية واسعة النطاق في إنشاء مراكز بيانات داخل الدولة، وتتصدر ديل مجال السحابة المتعددة لعملائنا، ونحن في وضع قوي يتيح لنا التوسع في الحلول السحابية وتقديم حلول تلائم العصر الرقمي الذي نعيشه. headtopics.com

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