«ديربي دبي» إثارة فنية ومتعة رقمية في «دورينا»

شهد «ديربي دبي» بين شباب الأهلي وضيفه النصر، على ملعب استاد راشد، متعة وقوة كما كان متوقعاً، قبل انطلاقة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهى بالعديد من الإثارة الرقمية المهمة، وحصول كلا الفريقين على نقطة وحيدة بعد التعادل 3-3، ليصل شباب الأهلي إلى 14 نقطة، والنصر إلى 7 نقاط.

ولعل من أبرز الإحصاءات في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين أن هدف المدافع رينان في الدقيقة 15، بكرة رأسية بعد ركنية من زميله فيديريكو كارتابيا، هو أول أهداف شباب الأهلي من ركنية في مرمى «العميد» منذ هدف المدافع، وليد عباس في نوفمبر 2018، وتمريرة عادل تعرابت لزميله مانولو غابياديني، الهدف الأول للنصر في الدقيقة 23، ثم تسجيل تعرابت الهدف الثالث للنصر من ركلة جزاء، رفع مساهمته إلى 7 من آخر 12 هدفاً للنصر في الدوري، بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 أهداف، بينما أصبح غابياديني ثالث إيطالي يسجل في...

بينما قال ألكساندر روجيك، المدرب المساعد للمدير الفني لشباب الأهلي ماركو نيكوليتش، الذي تعرض للطرد في الدقيقة 90 من عمر المباراة: لاعبونا أظهروا شخصية رائعة، وجميع من شاهدوا المباراة لمسوا ذلك من كل الجوانب، وكنا الطرف الأفضل داخل أرضية الملعب حتى الدقيقة 60 عندما طرد لوكا، وكان من الصعب علينا اللعب في ظل النقص العددي. headtopics.com

قال خالد جلال، لاعب النصر: قدم الفريقان أداءً قوياً أمتع الجماهير في المدرجات، لكنه كان صعباً على اللاعبين في أرض الملعب، والتعادل عادل للفريقين ،واستثمرنا طرد لوكا في الدقيقة 53، وحاولنا الخروج بالفوز، لكن الوقت لم يسعفنا؛ لأن الطرد الثاني للاعب سالمين خميس حدث في الوقت بدل الضائع.

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