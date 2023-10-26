«ديربي» شباب الأهلي والنصر يخطف الأضواء

لقاء «ديربي» من الزمن الجميل بين شباب الأهلي حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب وضيفه النصر اليوم، في وقت سيكون العين الوصيف على موعد مع لقاء أقل صعوبة حين يستقبل الإمارات غداً.

يشهد استاد راشد في السابعة والنصف مساء اليوم «ديربي دبي» التاريخي، حين يلتقي شباب الأهلي حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب ضيفه النصر التاسع «6 نقاط» في «الديربي» ال29 بين الفريقين في المحترفين. ويريد المدرب الصربي ردة فعل إيجابية من الفريق، وإن بدا خط الدفاع بحاجة إلى إعادة ضبط وتنظيم بعد الهفوات التي وقع بها عناصره في لقاء الوصل.

أما الضيف الأزرق الذي ذاق حلاوة النصر مرتين في آخر مرحلتين، فيتطلع إلى ضمان المضي قدماً فوق سكة الانتصارات حتى يعزز من موقعه في الجدول. ويأمل الأصفر أن لا يتكرر مشهد المواجهة التي جمعت بينهما على نفس الملعب في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي حين انتهى اللقاء بالتعادل 3-3. headtopics.com

ويتطلع «العنابي» إلى تحقيق العلامة الكاملة، من أجل تلميع الصورة، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، وإن كانت المهمة لن تكون سهلة أمام منافس تحسنت نتائجه في الجولات الأخيرة، وحقق الفوز مرتين في الدوري، قبل أن يسقط الشارقة على أرضه في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويحتاج المدرب إلى ضمان تثبيت التشكيل، وإعادة البريق والفعالية الهجومية لفريق بدا عاجزاً عن ترجمة الفرص التي تسنح له في شباك المنافسين.

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