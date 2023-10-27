«دناتا» تتعاون مع «فيرجن أتلانتيك» لدعم عودة رحلاتها إلى دبي

أبرمت «دناتا»؛ الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، اتفاق شراكة مع «فيرجن أتلانتيك»، لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي.

ووقع اختيار «فيرجن أتلانتيك» على «دناتا لخدمات التمثيل» لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات باعتبارها وكيل المبيعات العام GSA للناقلة في الإمارات. وتوفر الشراكة بين الجانبين بنية تحتية في الإمارات لدعم المبيعات والتسويق والتوزيع المحلي، وتوفير مجموعة كاملة من خدمات السفر لعملاء فيرجن أتلانتيك الذين يسافرون من وإلى دبي، وتأتي في إطار استعدادها لاستئناف رحلاتها بين لندن هيثرو ومطار دبي الدولي خلال أكتوبر الجاري.

وتتوفر خدمة «فيرجن أتلانتيك» الآن للحجز، وسوف تنطلق اعتباراً من بعد غدٍ وحتى نهاية مارس المقبل، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع. وقال سايمون وودفورد، نائب رئيس «مجموعة دناتا للسفريات» للخدمات الجوية العالمية: عملت دناتا لخدمات التمثيل سابقاً وكيل مبيعات عام لشركة «فيرجن أتلانتيك» في الإمارات، ويسعدنا العودة للعمل معها لدى استئناف خدماتها إلى دبي. headtopics.com

من جانبه، قال ليزل جيريك، رئيس الشؤون الدولية في «فيرجن أتلانتيك»: أردنا منذ مدة طويلة العودة إلى دبي عندما يحين الوقت المناسب، ونعلم أن عملاءنا يتوقون إلى إعادة العمل على هذا الخط الحيوي الشهير. ونحن نتطلع إلى الترحيب بهم على متن الطائرة مجدداً، سواء كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه أو عائدين إلى المملكة المتحدة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

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