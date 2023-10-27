«دناتا» تتعاون مع «فيرجن أتلانتيك» لعودة رحلاتها إلى دبي

الناقلة البريطانية ستخدم رحلاتها بين لندن هيثرو ودبي بطائرة «بوينغ 787-9». من المصدرأبرمت «دناتا» الشركة العالمية العاملة في خدمات الطيران والسفر، شراكة مع «فيرجن أتلانتيك»، لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي.

ووقع اختيار شركة «فيرجن أتلانتيك» على «دناتا لخدمات التمثيل» لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات باعتبارها وكيل المبيعات العام للناقلة في دولة الإمارات. وتوفر الشراكة بين الجانبين بنية تحتية في دولة الإمارات لدعم المبيعات والتسويق والتوزيع المحلي، وتوفير مجموعة كاملة من خدمات السفر لعملاء «فيرجن أتلانتيك»، الذين يسافرون من وإلى دبي، وتأتي في إطار استعدادها لاستئناف رحلاتها بين لندن هيثرو ومطار دبي الدولي خلال أكتوبر الجاري.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن خدمة «فيرجن أتلانتيك» تتوافر حالياً للحجز، على أن تنطلق اعتباراً من 30 أكتوبر الجاري وحتى نهاية مارس 2024، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع. وستوفر الخدمة الجديدة اتصالاً سلساً وتجارب متسقة طويلة المدى على متن الطائرة للعملاء، الذين يسافرون من دبي عبر مطار لندن هيثرو إلى وجهات في جميع أنحاء أميركا الشمالية، عبر شبكتي «فيرجن أتلانتيك» و«دلتا»، بما في ذلك نيويورك وسياتل ولاس فيغاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. headtopics.com

وستخدم «فيرجن أتلانتيك» رحلاتها بين لندن هيثرو ودبي بطائرة «بوينغ 787-9»، التي توفر 31 مقعداً في درجة «Upper»، و35 مقعداً في درجة «Premium»، و192 مقعداً في الدرجة الاقتصادية، فيما تبدأ أسعار الدرجة الاقتصادية ذهاباً وإياباً من 2050 درهماً.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

«دناتا» تتعاون مع «فيرجن أتلانتيك» لدعم عودة رحلاتها إلى دبيأبرمت «دناتا»، شراكة مع فيرجن أتلانتيك، لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي.... اقرأ أكثر ⮕

«دناتا» تتعاون مع «فيرجن أتلانتيك» لدعم عودة رحلاتها إلى دبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

دناتا تتعاون مع فيرجن أتلانتيك لدعم استئناف خدمات الناقلة إلى دبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

اتفاقية شراكة بين 'دناتا' و'فيرجن أتلانتيك' البريطانية مع اقتراب استئناف رحلاتها إلى دبيدبي في 27 أكتوبر / وام / أبرمت دناتا لخدمات الطيران والسفر، شراكة مع فيرجن أتلانتيك، لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي. واختارت فيرجن أتلانتيك 'دناتا لخدمات التمثيل' لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات باعتبارها وكيل المبيعات العام للناقلة في دولة الإمارات. اقرأ أكثر ⮕

'مبادلة للرعاية الصحية دبي' تتعاون مع 'تحدي دبي للياقة' لتشجيع الأفراد على تعزيز صحتهمدبي في 27 أكتوبر / وام / وقعت 'مبادلة للرعاية الصحية دبي' - إحدى شركات' M42 ' - اتفاقية تعاون مع 'تحدي دبي للياقة' ستصبح بموجبها شريك التحدي لتشجيع أفراد المجتمع في دبي على تعزيز صحتهم عبر ممارسة التمارين البدنية المنتظمة. اقرأ أكثر ⮕

«مبادلة للرعاية الصحية دبي»تتعاون مع «تحدي اللياقة»وقعت «مبادلة للرعاية الصحية دبي» إحدى شركات«M42» - اتفاقية تعاون مع «تحدي دبي للياقة» ستصبح بموجبها شريك التحدي لتشجيع أفراد المجتمع في دبي على تعزيز صحتهم عبر ممارسة التمارين البدنية المنتظمة. اقرأ أكثر ⮕