«دلتا» تلغي الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب

ALKHALEEJ: مهرجان أبوظبي يقدّم «أوركسترا نيويورك العربية» بواشنطنقدّم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط (MEI) حدثاً موسيقياً بتنظيم أوركسترا نيويورك العربية (NYAO)

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: إسرائيل تستنفر عبر 'نيلي' لتتبع حماس.. والأنفاق تعقد المهمةمنذ السابع من أكتوبر، كررت تل أبيب مراراً أن هدفها هو القضاء على حركة حماس، وقد جنّدت لهذا الغرض مؤخراً وحدة خاصة تشكلت من عناصر أمنية واستخباراتية لتعقب و

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 نوفمبرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأردن يستدعي سفيره في تل أبيب رفضاً للحرب على غزةقرر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: الأردن يستدعي سفيره في تل أبيبتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تل أبيب تحت الضغط لمقايضة المختطفين بالأسرى الفلسطينيينطالبت ثلاث أسيرات إسرائيليات، في فيديو بالصوت والصورة، نشرته، أمس الاثنين، كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الحكومة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕