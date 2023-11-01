«دريك آند سكل»: محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة

موافقة المحكمة على خطة إعادة هيكلة الشركة وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أكثرية الدائنين، كما تضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، وإجراءات النشر بالصحف المحلية وتحديد مهلة عشرون يوما من تاريخ النشر في الصحف المحلية للدائنين الغير مسجلين لتسجيل أسمائهم وبعد ذلك توضع قائمة نهائية بكامل الدائنين ومقدار مديونية كل منهم.
إضافة إلى منح الشركة والشركات التابعة مدة اثنا عشر شهرا لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة اعتبارا من تاريخ وضع قائمة الدائنين النهائية، تزداد هذه المدة وفق سير إجراءات إعادة الهيكلة ووفق واقع الحال في حينه. وختمت المحكمة حكمها بإصدار القرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها وكذلك وقف إجراءات التنفيذ ضد الشركة والشركات التابعة.
وعلق المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة دريك آند سكل: بحمد الله أصدرت محكمة الإستئناف يوم 2023/11/1 حكمها بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها والتي تم الموافقة عليها من قبل أكثرية الدائنين، وسيتم استكمال باقي الإجراءات وفقاً لما جاء بحكم المحكمة وخطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها.
وأضاف: وبناء على الحكم الصادر من هيئة المحكمة الموقرة بإعتماد خطة إعادة الهيكلة واستكمال جميع شروطها من ضمن الشركة ستقوم الشركة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي للعمل على إعادة سهم الشركة للتداول في أقرب وقت، إضافة إلى العمل على رفع رأس مال الشركة وذلك وفقاً لخطة إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من العام 2024.
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