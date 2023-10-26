«دبي العالمي لسلامة الأغذية» يناقش تأثير تغير المناخ وحلول الاستدامة

أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في الدورة السابعة عشرة من «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية»، الذي سينعقد تحت شعار «أثر التغير المناخي على سلامة الغذاء»، 11 و13 ديسمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيجمع المؤتمر متخصصين وأكاديميين وجهات بحث علمي ومنظمات ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية عاملة في قطاع الأغذية، لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات. ويعكس المؤتمر جهود بلدية دبي في تعزيز استدامة قطاع الأغذية، وحرصها على توفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية، وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات التي تُسهم في ضمان تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي»، لتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الفقدوأكد سلطان الطاهر مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن الدورة السابعة عشر من مؤتمر دبي...

وقال الطاهر: «سيكون المؤتمر فرصةً للتعرف إلى أحدث التطورات والأبحاث في مجال سلامة الغذاء والأمن الغذائي، وأفضل الممارسات التي تعزز مفاهيم السلامة الغذائية، وسبل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي العالمي، وسط مشاركة جهات تشريعية وحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والمتخصصين في مجال سلامة الأغذية والتغذية والأمن الغذائي». headtopics.com

كما ستنعقد خلاله أكثر من 80 ورشة عمل وندوة وجلسة علمية، تتناول مواضيع متعددة، تتعلق بسلامة الغذاء والأمن الغذائي، والاستدامة، وأفضل الممارسات والفحوصات المخبرية، فضلاً عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة في هذا المجال عالمياً.www.foodsafetydubai.com.

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