«دبي للسلع» تعزز العلاقات التجارية بين الإمارات وكولومبيا

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» في كولومبيا، في إطار حملة أوسع نطاقاً يقوم بها المركز في الأمريكتين، الشمالية والجنوبية. وزار المركز العاصمة الكولومبية بوغوتا ومنطقة ريسارالدا لزراعة البن، حيث استعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الكولومبية لتوسيع أعمالها دولياً، وإنشاء مسارات تجارية أوسع بين الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وتعتبر كولومبيا مركزاً رائداً لتجارة وإنتاج مجموعة مختلفة من السلع أبرزها الزمرد والذهب والبن والكاكاو، وتمثل سوقاً استراتيجية رئيسية لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يتطلع إلى دعم استكمال وضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، والتي تمثل خطوة تاريخية مهمة ستعود بنتائج اقتصادية ملموسة على كلا البلدين.

أقيمت فعاليات الحملة الترويجية «وجد من أجل التجارة» بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في بوغوتا، وغرفة تجارة بوغوتا، ووكالة تشجيع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي «بروكوكولومبيا»، ومبادرة «صنع في ريسارالدا»، وشركة فيداتيك، ومكتب حاكم ولاية ريسارالدا. واستقطبت أكثر من 150 من قادة أعمال بارزين من كلتا المدينتين الكولومبيتين، حيث سلط وفد المركز الضوء على الجاذبية التجارية لدبي، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. headtopics.com

وجاءت الحملة الترويجية التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة في كولومبيا كجزء من سلسلة أوسع من فعاليات «وجد من أجل التجارة» الترويجية التي تجوب الأمريكتين، حيث يستكملها المركز في الولايات المتحدة بزيارة مدينة ميامي ومن ثم يختتمها في نيويورك يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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