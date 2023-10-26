«دبي: تراثنا الحي».. سلسلة مصورة احتفاءً بالتراث المحلي

مجموعة متنوّعة من المقاطع المصوّرة والصور المتحركة التي توثق العديد من العناصر التراثية وتسرد عبرها تفاصيل حي الشندغة التاريخي.
واحتفاءً باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري الذي يحتفل به العالم في 27 أكتوبر من كل عام، تعرض الهيئة عبر منصاتها وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة متنوعة من المقاطع المصورة والصور المتحركة التي توثق العديد من العناصر التراثية والعادات والتقاليد والحرف اليدوية المحلية، وتسرد عبرها تفاصيل حي الشندغة التاريخي وتُعرف بأهميته التاريخية وتعزز من مكانته على خريطة السياحة الثقافية، كما تبرز أهمية منطقة حتا التراثية وتتيح من خلالها فرصة التعرف على نمط الحياة التقليدية التي سادت...
ولفتت مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في «دبي للثقافة» مريم ظاعن التميمي إلى حرص الهيئة على حفظ التراث الثقافي السمعي والبصري المحلي إدراكاً منها لأهمية دوره في التعريف بتاريخ دبي العريق وثقافتها وتراثها، منوهةً بأن ذلك يأتي في إطار المسؤولية الثقافية التي تمثل إحدى ركائز أولويات الهيئة القطاعية ضمن خارطتها الاستراتيجية. مؤكدة أهمية اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري في تحفيز الجهود لحفظ وإبراز التراث الشفهي ونشر ثقافة الاهتمام به. headtopics.com
وأضافت التميمي: «تسعى (دبي للثقافة) عبر سلسلتها المصورة (دبي: تراثنا الحي) إلى الاستفادة من كل أدوات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في مجالات حماية وتوثيق التراث المحلي لضمان استدامته، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميته باعتباره كنزاً معرفياً وإنسانياً لا يمكن الاستغناء عنه، ومرجعاً لإلهام كل فئات المجتمع»، مشيرة إلى دور السلسلة في نقل كل ما يتعلق بالتراث إلى الأجيال الناشئة لإكسابها الخبرات والمهارات والمعارف التي تحتاجها للتعرف على عناصره وأصوله، وهو ما يعكس جهود الهيئة...
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دبي تحتفظ بمكانتها ضمن أفضل 25 مدينة عالمية وفق مؤشر كيرنيدبي في 26 أكتوبر / وام / حافظت دبي على مكانتها للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة أفضل 25 مدينة عالمية، وفقاً لمؤشر كيرني للمدن العالمية لعام 2023، وحلت في المرتبة الـ23. اقرأ أكثر ⮕