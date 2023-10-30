«دبي أوتودروم» تتخلص من 4.5 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون

استمعتخلصت حلبة «دبي أوتودروم» من 4544 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مشروع ألواح الطاقة الشمسية خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وأعيد قرابة ربع إجمالي الطاقة الشمسية السنوية غير المستخدمة إلى شبكة الكهرباء العامة في دبي للمساعدة في خدمة المجتمعات بدولة الإمارات.

وبدأت «دبي أوتودروم» في جني الفوائد منذ تشغيل مشروع ألواح الطاقة الشمسية قبل عام واحد، حيث يعادل إجمالي الانبعاثات التي تم التخلص منها، إزالة 965 شاحنة من الطرق في عام واحد أو عملية شحن كهربائي لـ 552,844,819 هاتفاً ذكياً.

ومن خلال الشراكة مع «سراج باور» لتركيب أكثر من 5 آلاف لوح شمسي في الموقع، فقد تم إنتاج إجمالي قدره 10 ملايين و828 ألف كيلو واط ساعي من الطاقة، وتمت إعادة ما يزيد على مليوني كيلو واط ساعي إلى أنظمة الكهرباء العامة للمساعدة على تلبية احتياجات الإمارة من الطاقة في مختلف الأحياء. headtopics.com

وإلى جانب استخدام الطاقة المنتجة في العمليات اليومية، فقد استخدمت هذه الطاقة أيضاً لتشغيل مسابقات رياضة السيارات التي أقيمت خلال العام. وتزامن ذلك مع أحد أكثر المواسم ازدحاماً في حلبة «دبي أوتودروم». بالإضافة إلى ذلك، تضم حلبة «دبي أوتودروم» أيضاً 13 شاحناً للسيارات الكهربائية، مع تطلعات لتركيب المزيد، كما تتضمن الخطط المستقبلية توسيع المساحات الخضراء، مع إمكانية جلب عدد من أشجار الغاف، التي تعتبر الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، لزراعتها في الموقع في المستقبل. وتعتبر الغاف شجرة تتحمل الجفاف، والتي تظل خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية، وهي ضرورية للحفاظ على التنوع البيئي لمختلف الحيوانات والنباتات.

وتتماشى هذه المساعي مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في وقت لاحق من هذا العام، كما تؤكد على التزام حلبة «دبي أوتودروم» وتضامنها مع التوجهات في دولة الإمارات لبناء مستقبل مستدام والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالوصول إلى الحياد الصفري لصافي الانبعاثات الكربونية. ويساهم مشروع الاستدامة أيضاً في تحقيق استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2050، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتلبية الطلب المتزايد. headtopics.com

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