«دبي للثقافة» تختتم «دبي لمسرح الشباب 14» وتكرم مبدعيه

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) فعاليات «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، في نسخته الـ 14، التي نظمتها على مدار 7 أيام، بحفل شهد تكريم فرسان المسرح، وذلك على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، التي استضافت 6 عروض مسرحية مستلهمة من الواقع، قدمتها فرق مسرح دبي الأهلي، ومسرح دبي الوطني، وفرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، وفرقة مسرح خورفكان، ومسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرح دبا الفجيرة.

وحضر حفل التكريم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومنصور لوتاه، مدير عام «دبي للثقافة» بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في «دبي للثقافة». وتوجت مسرحية «مؤتمر المجانين» لفرقة جمعية ياس للثقافة والفنون بجائزة الابتكار في الفن الأدائي، فيما نال الفنان عبدالله الحمادي جائزة أفضل إخراج مسرحي عن دوره في مسرحية «مؤتمر المجانين»، وحصل الفنان إسماعيل سالم على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية «محارب الضوء» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة الفنانة عذاري السويدي عن دورها في مسرحية «صالح للحياة» لفرقة مسرح خورفكان للفنون، وفاز خالد فهد بجائزة أفضل موهبة عن دوره في مسرحية «أيام الضجيج» لفرقة مسرح دبي الأهلي، بينما حصل عبد العزيز الخميس على جائزة أفضل «مؤثرات صوتية» عن مسرحية «أبد الدهر»، وفازت مسرحية «إبرة» لجمعية دبا للثقافة والفنون بجائزة أفضل سينوغرافيا، في حين حصل الفنان خليفة الناصر على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن أدائه في مسرحية «صالح... headtopics.com

وخلصت لجنة التحكيم التي ترأسها الفنان المخرج والكاتب ناجي الحاي، وضمت في عضويتها الفنان والمخرج والمؤلف مرعي الحليان، والفنان والمخرج والمؤلف محمد سعيد السلطي، إلى جملة من التوصيات، من أبرزها ضرورة الاهتمام باختيار النصوص المسرحية الرصينة ذات المناخ السليم على مستوى الحبكة الدرامية وبناء الشخصيات، وكذلك الاهتمام بوحدة عناصر العرض المسرحي، وحسن اختيار النص المناسب وتفكيكه ودراسته لتحديد رؤية إخراجية واضحة تدعم الخطاب الفكري والفني، وعدم الخلط بين الأساليب الإخراجية دون دراية فنية وواعية،...

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