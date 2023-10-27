«دبي للثقافة» تطلق 5 أندية مبتكرة في «مدارس الحياة»

جلسات مبتكرة وورش عمل ثرية بالمعرفة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد «مكتبات دبي العامة» عبر أندية «الكتاب» و«الكروشيه» و«التصوير الفوتوغرافي» و«القادة» و«ويكي» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» الهادف إلى تعزيز التفكير الإيجابي وبناء وتطوير الكفاءات الثقافية والإبداعية والحياتية لأفراد المجتمع، إلى جانب تنمية وصقل قدرات أصحاب المواهب الناشئة في مجالات الفنون والثقافة المختلفة، حيث تمنحهم تشكيلة...

في المقابل، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تشكيلة ورش عمل مبتكرة، ومن بينها «من المزرعة إلى القهوة - الممارسات المستدامة في صناعة القهوة» تحت إشراف محمد المدفعي، وستقدم حصة الدحيل وآمنة الدحيل ورشة «فواصل كتب بالجلد النباتي»، ويستعرض الشيخ عبد العزيز النعيمي الملقب بـ «الشيخ الأخضر» 10 تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية خلال مشاركته في جلسة «الاستدامة في القيادة» التي تستضيفها مكتبة حتا العامة.

وتشمل فعاليات «نادي الكروشيه» مجموعة ورش تفاعلية تشرف عليها ايكاترينا بوجودينا التي ستعرف رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على أصول فن الكروشيه وتمكنهم من تعلم غرزه الأساسية مثل السلسلة والحشو وغيرها، بينما يشرف كريم والي على «نادي التصوير الفوتوغرافي». headtopics.com

وفي هذا الإطار، لفت عبد الرحمن يونس، مدير إدارة مكتبات دبي العامة بالإنابة في «دبي للثقافة» إلى حرص الهيئة على دعم أهداف واستراتيجيات «عام الاستدامة» من خلال تعزيز مفهوم الاستدامة بين فئات المجتمع، وتدريبهم على ممارستها في كل القطاعات بهدف تحسين جودة الحياة، وهو ما يتجسد في مجموعة ورش العمل والجلسات التي تقدمها «مدارس الحياة» خلال نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، اختتمت «دبي للثقافة» في «مردف سيتي سنتر»، فعاليات الموسم الثامن من مبادرة «صندوق القراءة» الذي يندرج تحت مظلة «مدارس الحياة»، بهدف تحفيز وإحياء عادة القراءة لدى كل أفراد المجتمع.

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