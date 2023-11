«دائرة البلديات والنقل» تطلق مركز أبوظبي العقاري بهدف دعم نمو القطاع في الإمارة

وسيعمل المركز على إنشاء إطار تنظيمي شامل يشرف على أعمال المشهد العقاري في الإمارة، بما يضمن تحقيق الشفافية، وحماية مصالح الأطراف المعنية، سواء الملاك والمستثمرين والمؤسسات العقارية والمهنيين، على حدٍّ سواء.

ويتولى المركز مسؤولية النهوض بالقطاع العقاري لخلق مزيدٍ من فرص النمو من خلال تنظيم آلية تقديم الخدمات العقارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر التركيز على 4 محاور رئيسية: الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية.

وسيعمل المركز على تبسيط إجراءات الأنشطة العقارية لجميع الأطراف المعنية باستخدام أدوات وبيانات مبتكرة، وتعزيز التعاون وتضافر الجهود بشكل وثيق مع المطورين العقاريين لتحسين جودة مشاريعهم والارتقاء بمستوى الحياة عموماً في أبوظبي. كما سيشارك المركز في مختلف المؤتمرات والفعاليات العقارية المحلية والدولية بهدف الترويج لسوق أبوظبي العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري، نبدأ رحلة جديدة من الابتكار والشفافية والتمكين للنهوض بالقطاع العقاري وتحسين جودة الخدمات المُقدمة لجميع المعنين بالقطاع العقاري من مُلاك ومستثمرين ومطورين عقاريين".

وأضاف معاليه: "يُجسد مركز أبوظبي العقاري التزامنا الدائم بدعم مسيرة التنمية والتقدم في الإمارة؛ ولن ندخر جهداً في دعم حركة نمو القطاع العقاري وتطويره من خلال تهيئة الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية إلى أبوظبي وخلق منظومة عقارية متكاملة".

ويشكل إطلاق مركز أبوظبي العقاري خطوة محورية في تاريخ تطور القطاع العقاري للإمارة. ومع تركيزها على الشفافية والابتكار والتعاون، تسلط الاستراتيجية الشاملة للمركز الضوء على القيمة الفريدة التي توفرها إمارة أبوظبي، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح والمطورين والمقيمين والمستثمرين.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: انطلاق أعمال الدورة الثالثة من'قمة أبوظبي للمدينة الذكية'أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلقت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي اليوم فعاليات الدورة الثالثة من 'قمة أبوظبي للمدينة الذكية' تحت عنوان 'مدن ذكية لعالم مستدام'، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «صفر» انبعاثات لـ 25% من أسطول «نقل أبوظبي»أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، السعي إلى تحويل 25% من أسطول النقل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 700 مختص يستكشفون التطورات التقنية في المدن الذكية في قمة أبوظبيانطلقت الاثنين، فعاليات الدورة الثالثة من قمة أبوظبي للمدينة الذكية، التي تنظمها دائرة البلديات والنقل تحت شعار «مدن ذكية لعالم مستدام»..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: شرطة أبوظبي تستعرض منظومة المدينة الآمنة وتقنياتها الحديثة في 'قمة أبوظبي للمدينة الذكية'أبوظبي في 1 نوفمبر / وام / شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في قمة أبوظبي للمدينة الذكية والتي تستضيفها دائرة البلديات والنقل – أبوظبي خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023 في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، تحت شعار 'مدن ذكية لعالم مستدام'.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «صحة أبوظبي» تطلق برنامجاً تدريبياً لطب الجينوم السريري والاستشارات الوراثيةتواصل دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، رفد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الإمكانات والكفاءات في علوم الجينوم على مستوى الدولة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بيع 3 شقق في «ون زعبيل» دبي بـ 263 مليون درهمسجل مشروع ون زعبيل في دبي بيع 3 شقق سكنية بقيمة 263 مليون درهم خلال الساعات الاولى من تعاملات السوق العقاري في الامارة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕