«خماسية» الشارقة تشعل مواجهة الجزيرة مبكراً

أشعل فوز الشارقة بخماسية دون رد على ضيفه بني ياس مواجهة الجولة السادسة في دوري أدنوك للمحترفين بين الشارقة والجزيرة الخميس المقبل، من واقع القفزة الكبيرة لفريق الشارقة في الجدول برصيد 12 نقطة ومركز رابع، متقدماً بفارق نقطتين عن الجزيرة الذي خسر من خورفكان. وفتح المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو ملف مباراة الجزيرة مبكراً، حيث أكد أهمية التركيز في دراسة الخيارات جيداً لمواجهة الجزيرة ومراعاة خوض الشارقة مباراة آسيوية مهمة في أوزبكستان بعد 4 أيام أمام ناساف.
وقال أيضاً: «بين مباراة الجزيرة المحلية وناساف الآسيوية 4 أيام، وندرس اختياراتنا للاعبين، ومعروف أن المباريات الآسيوية تحتاج مجهوداً وتركيزاً ذهنياً عالياً، وهذا ما يزيد صعوبة المهمة». من جهته، اعتبر داركو ميلانيتش، المدير الفني لفريق بني ياس، أن فريقه عاش يوماً سيئاً من جراء الخسارة الكبيرة من الشارقة، مؤكداً أنه حاول مجاراة منافسه، ولكن لم ينجح، وقال تفصيلاً: «الشارقة لعب مباراة مثالية، وقدم مستوى رائعاً، على عكس فريقي الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب، الخسارة بخماسية نظيفة نتيجة كبيرة، والشارقة قدم مستوى جيداً، خصوصاً في الهجمات المرتدة، ليس من السهل أن أتحدث بعد هذه النتيجة الكبيرة وأحدد الأسباب، ويمكن أن أصفه بأنه يوم سيئ على فريقي، أهدرنا بعض الفرص في الشوط الأول،...
من ناحية أخرى علق حارس بني ياس فهد الظنحاني على خسارة فريقه قائلاً: «كان يجب أن نكون أكثر جدية، وعلينا نسيان الخسارة والتركيز في المباريات المقبلة التي ستكون بلا شك أكثر صعوبة».