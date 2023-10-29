«خماسية» الشارقة تشعل مواجهة الجزيرة مبكراً

أشعل فوز الشارقة بخماسية دون رد على ضيفه بني ياس مواجهة الجولة السادسة في دوري أدنوك للمحترفين بين الشارقة والجزيرة الخميس المقبل، من واقع القفزة الكبيرة لفريق الشارقة في الجدول برصيد 12 نقطة ومركز رابع، متقدماً بفارق نقطتين عن الجزيرة الذي خسر من خورفكان. وفتح المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو ملف مباراة الجزيرة مبكراً، حيث أكد أهمية التركيز في دراسة الخيارات جيداً لمواجهة الجزيرة ومراعاة خوض الشارقة مباراة آسيوية مهمة في أوزبكستان بعد 4 أيام أمام ناساف.

وقال أيضاً: «بين مباراة الجزيرة المحلية وناساف الآسيوية 4 أيام، وندرس اختياراتنا للاعبين، ومعروف أن المباريات الآسيوية تحتاج مجهوداً وتركيزاً ذهنياً عالياً، وهذا ما يزيد صعوبة المهمة». من جهته، اعتبر داركو ميلانيتش، المدير الفني لفريق بني ياس، أن فريقه عاش يوماً سيئاً من جراء الخسارة الكبيرة من الشارقة، مؤكداً أنه حاول مجاراة منافسه، ولكن لم ينجح، وقال تفصيلاً: «الشارقة لعب مباراة مثالية، وقدم مستوى رائعاً، على عكس فريقي الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب، الخسارة بخماسية نظيفة نتيجة كبيرة، والشارقة قدم مستوى جيداً، خصوصاً في الهجمات المرتدة، ليس من السهل أن أتحدث بعد هذه النتيجة الكبيرة وأحدد الأسباب، ويمكن أن أصفه بأنه يوم سيئ على فريقي، أهدرنا بعض الفرص في الشوط الأول،...

من ناحية أخرى علق حارس بني ياس فهد الظنحاني على خسارة فريقه قائلاً: «كان يجب أن نكون أكثر جدية، وعلينا نسيان الخسارة والتركيز في المباريات المقبلة التي ستكون بلا شك أكثر صعوبة».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

دي بور: مباراة الجزيرة أمام خورفكان صعبةرأى الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة ان مواجهة خورفكان في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لن تكون سهلة في ظل رغبة المنافس اقرأ أكثر ⮕

«مدينة الشارقة المستدامة» أول مجتمع سكني مستدامتُعد مدينة الشارقة المستدامة أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة، تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» اقرأ أكثر ⮕

فيديو - الفيديوهات -خورفكان يقسو على ضيفه الجزيرة ويفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين ولأول مرة هذا الموسم: - خورفكان يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة - الجزيرة يستقبل 4 أهداف في مباراة واحدة اقرأ أكثر ⮕

فيديو - الفيديوهات -الشارقة يحقق الفوز بخماسية نظيفة على بني ياس ويصعد للمركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة آخر 5 مواجهات بين الفريقين في المحترفين انتهت بفوز الشارقة بنتيجة إجمالية (19-0) اقرأ أكثر ⮕

سلطان يشهد انطلاق الملتقى الثالث لصعوبات التعلمشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السبت، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلمشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السبت، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم اقرأ أكثر ⮕