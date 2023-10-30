«خطأ بشري» يقتل 13 هندياً في حادث تصادم قطارين

قال مسؤولون إن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب نحو 50 آخرين في حادث اصطدام قطارين بولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند، أمس الأحد.

وقالت وزارة السكك الحديدية، في بيان، إن عربتين لأحد القطارين خرجتا عن مسارهما وإن تحقيقا أولياً خلص إلى أن "خطأ بشريا" أدى إلى الاصطدام، فيما كان 90 راكبا على متن العربتين المتضررتين من الحادث. وقال مسؤول في السكك الحديدية إن الحادث وقع عندما توقف أحد القطارين بسبب انقطاع في كابل علوي وإن القطار الآخر اصطدم به، مما أدى إلى خروج عربتي القطار المتوقف عن مسارهما.

وأشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من جانبه، على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) إلى أنه تواصل مع وزير السكك الحديد وقدم "تعازيه لعائلات الضحايا آملا بشفاء عاجل للمصابين".

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