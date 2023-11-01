«حماس» تعلن مقتل 7 رهائن في قصف مخيم جباليا

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء إن سبعة محتجزين مدنيين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، من بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية.

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