«جي إف إتش»: لا استحواذات تعليمية في مصر

أفادت مجموعة جي إف إتش المالية بعدم وجود أي اتفاقيات نهائية للاستحواذ تم التوقيع عليها لتملك مؤسسات تعليمية في مصر في الوقت الراهن.

وأشارت المجموعة إلى أن المنصة التعليمية التابعة لها (برايتس)، تعمل بشكل مستمر على إيجاد فرص استثمارية في قطاع التعليم، وذلك عن طريق إجراء محادثات مع جهات عديدة في مختلف الدول وذلك لتوسيع حجم ونشاط المنصة.

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