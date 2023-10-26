«جنان» أول مشروع لـ«الدار» في دبي يضم 2428 منزلاً

أعلنت «الدار العقارية» عن إطلاق «جنان»، مجمعها السكني الأول في دبي، حيث يقدم توازناً فريداً بين عناصر الطبيعة الخلابة ورفاه قاطنيه. ويعتبر المشروع انطلاقة مميزة للدار نحو سوق دبي، بالشراكة مع «دبي القابضة»، وتكليلاً لمسيرة نجاحها الطويلة في أبوظبي، التي عززتها مشاريع فريدة تشمل أحد أشهر المجمّعات السكنية في جزيرتي السعديات وياس.

ويمتاز المشروع بموقعه المثالي مقابل منتجع الحبتور بولو، كما يقع بالقرب من مسارات وشبكات النقل الرئيسية ومراكز الأعمال ووجهات الحياة العصرية الرئيسية في الإمارة، بما فيها طريق دبي ـ العين، الذي يعزز سهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي بجانب إحدى أبرز مناطق الجذب السياحي، مثل القرية العالمية و«آي إم جي عالم من المغامرات» ودبي مول، فضلاً عن ذلك، يمكن للقاطنين في هذا المجمّع السكني الوصول بكل سهولة ويسر إلى الطرق السريعة الرئيسية التي تربط بين دبي وأبوظبي والشارقة.

ويمتد المشروع على مساحة واسعة تبلغ نحو مليون متر مربع، حيث يمكن للمقيمين بكل سهولة ويسر الوصول إلى مجموعة واسعة من المنشآت والمرافق التي تركز على تعزيز اللياقة البدنية ورفاه الأفراد، بما في ذلك منطقة مخصصة للاسترخاء ومجموعة من حدائق «الزن» وحوض سباحة ومسار محاط بالطبيعة ومسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للتدريبات الرياضية ومرافق تعزيز الصحة واللياقة البدنية، وصولاً إلى ملعب بادل تنس واستوديو يوغا، ما يحث أفراد المجمع على تبني أسلوب حياة نشط ومتوازن. headtopics.com

وسيوفر المشروع كذلك سلسلة من الخدمات الإضافية التي يمكن للمقيمين الوصول إليها عند الحاجة، وتشمل الحصول على وجبات صحية بحسب الطلب، وخدمات الرعاية والتدبير المنزلي، وحلول تنسيق المساحات الخضراء، ورعاية الأطفال وخدمات التمريض، وكذلك خدمات الكونسيرج المتعلقة بالسفر.وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: يسعدنا أن نبدأ فصلاً جديداً في تاريخ الدار من خلال توسيع حضورنا نحو دبي وطرح مشاريعنا السكنية المميزة فيها للمرة الأولى.

من جهته، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدبي القابضة: تماشياً مع رؤيتنا في رسم معالم المشهد الحضري في الإمارة وبالتعاون مع الدار، نكشف عن مشروع سكني مميّز ومُستدام يراعي الصحّة والرفاه لقاطنيه، كما يهتم بالطبيعة المحيطة. headtopics.com

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