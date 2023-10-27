«جائزة العلم الأخضر العالمية» لـ 13 حديقة بالعين

ويسهم هذا الإنجاز في تحقيق رؤية أبوظبي واستراتيجية دائرة البلديات والنقل، في توفير المرافق العامة التي تدعم استراتيجية المعيشة وجودة الحياة واستدامة الحدائق، حيث تضع بلدية مدينة العين رفاهية سكان المدينة ضمن أولوياتها.

وأقامت بلدية مدينة العين حفل تكريم في حديقة آثار هيلي لرفع شارة العلم الأخضر في الحدائق الفائزة، بحضور فرق العمل وعدد من المشاركين، وتضم الحدائق التي تحصل على الجائزة لأول مرة، حديقة آثار هيلي وممشى عشارج، وحديقة شعبة الوطاه، وحديقة ناهل والعامرة شمال وحديقة الوقن للعائلات، وحافظت كل من حدائق العيني والجاهلي والوادي والسلامات والظاهر وواحة العين على الجائزة للعام الثاني على التوالي.

وتتضمن معايير الجائزة، أن تكون الحديقة ذات موقع صحي، إضافة للاستدامة والحفاظ على البيئة والتراث وتفعيل المشاركات المجتمعية والتسويق، والإدارة. وأكدت المهندسة عائشة سالم البلوشي، رئيس فريق التحضير للجائزة ببلدية مدينة العين، أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لجهود البلدية في تأهيل وتصنيف المرافق الترفيهية كمرافق صديقة للبيئة ومستدامة مع تطبيقها أفضل الممارسات أسوةً بالمرافق العالمية، كما حرصت البلدية خلال مشاركتها هذا العام على توسيع نطاق الحدائق المشاركة ليبلغ 13 حديقة بزيادة 7 حدائق عن العام الماضي. headtopics.com

وأضافت أن جميع الحدائق التي رشحت للمشاركة في الجائزة لهذا العام، حازت شارة العلم الأخضر، ليعكس هذا الإنجاز قوة البنية التحتية لهذه الحدائق والتزام البلدية في خلق مرافق ترفيهية عالمية، لما تتضمنه هذه الحدائق من معايير تؤهلها للفوز في مجال المساحات الخضراء المفتوحة والمرافق الترفيهية في الهواء الطلق.

وأشارت إلى جهود فرق العمل القائمة على إدارة وتفعيل الحدائق في بلدية العين، ما ساهم في تطويرها بما يتواكب مع معايير الجائزة، وتشجيع المشاركات المجتمعية فيها لاستقطاب الزائرين وخلق بيئة صحية متوازنة لمرتادي هذه الحدائق، كما ساعدت هذه الجهود المبذولة بشكل فعال في حصول الحدائق المرشحة على جائزة العلم الأخضر لعام 2023. (وام) headtopics.com

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