«تيك بوليون»: دبي مركز مالي عالمي مؤثر

وأكد الموقع، أن موقع دبي الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، كان عاملاً محورياً في تحولها إلى مركز مالي عالمي، وهي بمثابة حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب، ما يجعلها مكاناً مثالياً للتجارة الدولية.

وشدد الموقع، على أن قرب الإمارة من الأسواق الناشئة الرئيسية، بما في ذلك الهند والصين وأفريقيا، جعلها وجهة جذابة للشركات التي تسعى للوصول إلى هذه الأسواق، لاسيما وأن البنية التحتية لدبي، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية ذات المستوى العالمي، تجعل منها مركزاً لوجستياً للتجارة العالمية.

