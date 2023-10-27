«تيسلا» ترفع سعر موديل «واي بيرفورمانس» في الصين

رفعت شركة تيسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «موديل واي بيرفورمانس» بحوالي 2000 دولار في الصين، الجمعة، وفقاً لموقعها الإلكتروني المحلي، مما عكس التخفيض الذي تم إجراؤه فقط في أغسطس/آب.

ويبلغ سعر الطراز الأكثر تقدماً من السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات لدى «تيسلا» الآن 363900 يوان (49740 دولاراً أمريكياً)، ارتفاعاً من 349900 يوان. وكانت تيسلا قد خفضت سعرها من 363900 يوان إلى 349900 يوان قبل شهرين.وقامت شركة تيسلا بتحديث بعض ميزات الطراز موديل «واي» في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، لمحاولة الفوز بحصة أكبر في سوق السيارات الكهربائية بالعالم. كما قامت بتجديد طرازها سيدان 3 في سبتمبر/أيلول، بما في ذلك إضافة مدى أطول.

ومع وجود علامات على تباطؤ نمو المبيعات، انخرط صانعو السيارات الكهربائية في الصين في حرب أسعار متقطعة خلال العام الماضي، والتي بدأتها شركة «تيسلا». ومع ذلك، قامت شركة صناعة السيارات الأمريكية بزيادة الأسعار بشكل دوري. headtopics.com

ورفعت تيسلا أيضاً سعر طراز «واي لونغ رينغ» الرياضية متعددة الاستخدامات بمقدار 500 دولار في الولايات المتحدة، إلى 48990 دولاراً من 48490 دولاراً، وفقاً لموقعها على الإنترنت.إلى ذلك، لا تزال شركة تيسلا تجري مناقشات مع إندونيسيا حول الاستثمار في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حسبما صرح الرئيس جوكو ويدودو، في مقابلة، الجمعة.

وقال جوكو: «إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الرائدة تراجعت عن خططها لإنشاء مصنع في إندونيسيا، على الرغم من أن شركات صناعة السيارات الكهربائية مثل هيونداي وبي واي دي الصينية لا تزال لديها طموحات في الدولة الغنية بالنيكل».وفي سياق آخر، قالت نقابة عمال المعادن: «إن ميكانيكيي شركة تيسلا في السويد أضربوا عن العمل، الجمعة، احتجاجاً على رفض شركة صناعة السيارات الكهربائية التوقيع على اتفاق جماعي للأجور». headtopics.com

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