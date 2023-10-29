«تعليم» تخطط للتوسع خليجياً.. وتترقب فرصاً في السعودية

في مختلف القطاعات والصناعات، وسنواصل متابعة الفرص المتاحة لنا هناك عن كثب لترقب التطورات، فيما نسعى للتوسع باغتنام الفرص المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف وليامسون في تصريحات ل«الخليج»: نحن نفهم طبيعة هذه الأسواق الخليجية ولدينا الخبرة الكافية ودراية بقطاعات التعليم فيها ومتطلباتها، كما أننا نتمتع بتواجد قوي وسمعة متميزة في المنطقة، لكننا لن نقوم بعملية الاستحواذ ما لم نرَ أن الفرصة ستحقق القيمة المضافة المرجوة.
وتابع: لدينا معرفة واسعة النطاق كذلك بطبيعة ومتطلبات التعليم عالي الجودة وما يواجه القطاع من تحديات وما أمامه من فرص على المستوى العالمي. وبالتالي فستكون الأسواق التي تقدم هذا النوع من التعليم عالي الجودة هي الأنسب لنا في حال فكرنا في استكشاف الفرص المتاحة خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي. headtopics.com
وعن التطور الذي حققته مجموعة تعليم بعد قرابة عام على الاكتتاب العام لشركة تعليم قال ويليامسون: لم تتغير أولوياتنا خلال هذه الفترة، فمازلنا نركز على تقديم أفضل تجربة تعليمية للطلاب، وتوظيف أمهر المعلمين، لنحقق بذلك ما يفوق توقعات الأسر التي نقدم لها خدماتنا.
وأوضح وليامسون: نواصل في الوقت نفسه استكشاف الفرص المتاحة لتوسعة نطاق شراكاتنا مستفيدين في ذلك من خبراتنا الواسعة وعلاقاتنا الوطيدة مع شركائنا الحكوميين.وأكد ويليامسون التزام المجموعة بتوفير تعليم متميز قائم على القيم وبأسعار مقبولة تناسب الشرائح المجتمعية المختلفة، وأن شركة تعليم تدير في الوقت الحالي 10 مدارس مستقلة في أبوظبي نيابة عن دائرة التعليم والمعرفة، وتضم هذه المدارس 13931 طالباً. headtopics.com
وتدير الشركة 3 مدارس بالنيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة، وذلك تحت اتفاقية مدارس دبي وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضم هذه 2568 طالباً، علاوة على ذلك تدير «تعليم» 8 مدارس بالنيابة عن مؤسسة الإمارات للتعليم، كجزء من مبادرة مدارس أجيال التي أطلقتها وزارة التعليم وتضم هذه المدارس 5340 طالباً، مشيراً إلى أن أعداد الطلاب المذكورة هنا قد زادت بحوالي 24% عن السنة الدراسية 2022 2023.