«ترشيحات الخيول» بالذكاء الاصطناعي للعام الثاني

أعلنت إدارة مضمار جبل علي عن توقيع اتفاقية تعاون مع مضامير أبوظبي، العين، و«الشارقة لونجين» لتنظيم مسابقة الترشيحات باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لموسم السباقات (2023 - 2024) الذي ينطلق اليوم، في بادرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مضامير الدولة.

ويأتي هذا التعاون عقب النجاح الكبير الذي حققته المسابقة بالنظام الجديد، ونال رضا الجماهير المحبة للسباقات، إذ تم تطبيقه الموسم الماضي في مضماري جبل علي والعين، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر والدائم للأفكار التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بسباقات الخيل في مضمار جبل علي، وتساعد على بناء علاقات وثيقة ومتينة مع مختلف مضامير الخيل في الإمارات. headtopics.com

وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققته مسابقة الترشيحات عبر الذكاء الاصطناعي دفعهم إلى تكرار هذه التجربة للعام الثاني على التوالي، إذ قام فريق العمل باستطلاع آراء الجماهير الذين أبدوا رضاهم التام عن النظام الذي يسر عليهم عملية المشاركة في مسابقة الترشيحات.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه الدائم لسباقات الخيل في الدولة عبر عدد من المبادرات التي تصب في مصلحة السباقات، مؤكداً عمق العلاقة التي تجمع مضماري الشارقة وجبل علي، والتي ظهرت جلياً عبر مشاركتنا في عدد من المبادرات أهمها «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة». headtopics.com

وأضاف إنهم يعملون دائماً على إدخال الفرحة والسرور في قلوب الجماهير التي تتفاعل سنوياً مع مسابقات الترشيحات، لذا ارتأت إدارة النادي الاستفادة من تجربة الأخوة في مضمار جبل علي وتطبيقها هذا الموسم مما سيساهم في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.

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