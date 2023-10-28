«تحدي دبي للياقة» ينطلق نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة وحيوية

المصدر:انطلقت أمس، الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، الذي يتوقع أن يكون الأسبوع الأول منه حافلاً بالفعاليات الرياضية التي سيستمتع بها سكان وزوار «دانة الدنيا»، وتمهد لنشاطات استثنائية لمدة شهر تستهدف الصحة وجودة الحياة، بدءاً من دروس اللياقة البدنية والمسابقات الرياضية، ووصولاً إلى المبادرات المجتمعية وقرى اللياقة البدنية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر صحة، وسعادة، وحيوية.

وتشهد المدينة أجواء من النشاط والحماس استعداداً لـ«تحدي دبي للياقة» مع مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية، ليستفيد منها كل الأفراد، بغض النظر عن عمرهم أو مستوى لياقتهم البدنية. وستشارك في «تحدي دبي للياقة» ثلاث قرى للياقة البدنية في كلٍ من «كايت بيتش»، و«حديقة مشرف»، و«ون سنترال»، حيث ستقدّم مجموعة ضخمة من الألعاب الرياضية، والدروس، والفعاليات، وغيرها الكثير.

يذكر أن «تحدي دبي للياقة» تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، ودبي الجنوب، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشركاء الداعمين: سن أند ساند سبورتس، وبلو، وغرف دبي، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من e&، ولا روش بوزيه، وميرا للتطوير العقاري، ومبادلة للرعاية الصحية، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وأڤيڤ، وشمال القابضة - كايت بيتش، وإعمار، والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر، والشركة... headtopics.com

يقع «مركز الجري والدراجات الهوائية» في «ون سنترال» على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من محطة مترو أبراج الإمارات ومحطة مترو مركز دبي التجاري العالمي، ويقدم أيضاً مجموعة متنوعة من الحصص المجانية الرياضية، التي تشمل الملاكمة، والفنون القتالية، والبيلاتس.

وسيفتح «مركز الجري والدراجات الهوائية» أبوابه للزوار غداً، وسيكون الموقع مفتوحاً يومياً من الساعة السابعة صباحاً وإلى العاشرة مساءً طوال الشهر. headtopics.com

وكذلك الحال لمركز «دانوب سبورتس وورلد»، الذي يبدأ نشاطاته كل يوم من الساعة السادسة صباحاً وإلى التاسعة مساءً في مركز اللياقة البدنية، الذي يقع في طريق الميدان، الحبتور سيتي.

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