«تابي» إلى نادي الـ «يونيكورن» من دبي بأكثر من 1.5 مليار دولار

وبقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار، تنضم تابي إلى مجموعة كريم وكيتوبي وسويفل والأسواق الناشئة العقارية في الإمارات العربية المتحدة، وشركةأصبحت «تابي»، شركة اشترِ الآن وادفع لاحقاً، أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج يتجاوز رأسمالها المليار دولار، أي من شركات «اليونيكورن» وتزيد قيمتها بأكثر من الضعف من 660 مليون دولار اعتباراً من يناير.

وقالت الشركة إن الاستثمار سيساعد تابي، التي تأسست في دبي، على توسيع عملياتها في السعودية والإمارات، في الوقت الذي تستعد فيه لطرح عام أولي مزمع في المملكة. ويعني مصطلح شركة يونيكورن أو شركة أحادية القرن شركات التكنولوجيا في وادي السيلكون التي تجاوزت المليار دولار سريعًا.

تعمل الشركة في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، ولديها 10 ملايين مستخدم مسجل وتعمل مع أكثر من 30,000 علامة تجارية. وكانت "تابي" قد أعلنت عن انتقالها إلى المملكة العربية السعودية في سبتمبر في إطار استعداداتها للإدراج في سوق الأوراق المالية "تداول".

