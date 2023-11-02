«تابي».. يونيكورن من دبي بـ 1.5 مليار دولار

و«تابي» شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، مقرها مبنى «In5 Tech.» في دبي. وتقدم شركة التكنولوجيا المالية للمستهلكين فرصاً للدفع مقابل مشترياتهم الإلكترونية وغير الإلكترونية، إما على شكل دفعة واحدة أو على شكل أقساط متعددة وذلك في وقت لاحق من عملية الشراء.

وقالت «تابي»، في بيان لها إن جولة السلسلة D قادتها «ويلينغتون مانجمنت» وبمشاركة كلٍ من بلوبوول كابيتال والمستثمرين الحالين وهم: «الشركة السعودية إس تي في»، «مبادلة إنفستمنت كابيتال»، «باي بال فينتشرز»، «آربور فينتشرز».

وبالتمويل الأخير أصبحت «تابي»، شركة اشترِ الآن وادفع لاحقاً، أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج يتجاوز رأسمالها المليار دولار، أي من شركات «اليونيكورن» وتزيد قيمتها بأكثر من الضعف من 660 مليون دولار اعتباراً من يناير.

وعلى المستوى الإقليمي تعمل الشركة في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، وتتنافس مع شركات من بينها «تمارا». ولديها 10 ملايين مستخدم مسجل وتعمل مع أكثر من 30,000 علامة تجارية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: 762 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 9 شهورأعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن ارتفاع الإيرادات للشهور التسعة الأولى من العام 2023 بنسبة 16% إلى 3.63 مليار درهم بما يعادل 989 مليون دولار...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 762 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 9 شهورأعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن ارتفاع الإيرادات للشهور التسعة الأولى من العام 2023 بنسبة 16% إلى 3.63 مليار درهم بما يعادل 989 مليون دولار...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: 'تسلا' تخسر 145 مليار دولار من قيمتها السوقية في أقل من أسبوعينفقدت أسهم شركة تسلا ما يقرب من خمس قيمتها، أو 145 مليار دولار، في أقل من أسبوعين وسط مخاوف متزايدة من أن الطلب على السيارات الكهربائية بدأ يتراجع.وكانت الش

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: اليابان تطلق خطة تحفيز اقتصادية بـ 113 مليار دولاركشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 113 مليار دولار تهدف إلى التخفيف من تداعيات التضخّم في البلاد...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تصرفات عقارات دبي المليارين.. ورهن بـ 240.8 مليون درهمبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوميةبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕