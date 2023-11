«بي بي سي» ستطلق خدمة إذاعية طارئة لغزة

وقالت بي.بي.سي، إن البرنامج سيهدف إلى تزويد سكان غزة بأحدث المعلومات، إضافة إلى نصائح تتعلق بالسلامة حول أماكن الوصول إلى المأوى وإمدادات الغذاء والماء. وقالت ليليان لاندور، مديرة الخدمة العالمية لبي.بي.سي في بيان إن «بي.بي.سي نيوز العربية في وضع جيد للغاية لتقديم هذه الخدمة الحيوية لشعب غزة في وقت احتياج شديد».

وستبث إذاعة غزة، التي يتم إنتاج محتواها في القاهرة ولندن، برنامجاً واحداً اعتباراً من الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، وستبدأ بثاً يومياً ثانياً اعتباراً من العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني. وتتمتع خدمة بي.بي.سي العالمية، التي تمثل خدمات البث الدولية غير التجارية التابعة للهيئة البريطانية، بسجل سابق في إطلاق برامج البث في حالات الطوارئ.كما أطلقت خدمة إذاعية طارئة أثناء الصراع في السودان في مايو/ أيار، وأذاعت نشرات تلفزيونية موسعة في أوكرانيا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.

