«باك باك» تحصل على ترخيص صرافة عملات مشفرة في دبي

وتقف شركة «باك باك» أيضاً وراء «ماد لادز» Mad Lads، وهي أفضل مجموعة «إن إف تي»، NFT، من حيث القيمة السوقية على سولانا وتم إنشاؤها بواسطة شركة كورال للبنية التحتية للعملات المشفرة. كما تم منح الشركة تراخيص تشغيلية عبر العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وسيتم إطلاق الصرافة في إصدار تجريبي خاص، ويبدأ تداول العملات المشفرة الفورية لأعضاء مجتمع باك باك وماد لادز الحاليين في نوفمبر 2023. وستفتح أبواب التعامل مع عامة الجمهور في الربع الأول من عام 2024. وتخطط لإضافة وظائف تداول مختلفة مثل المشتقات والهامش والضمانات المتبادلة.
ويُشار إلى أن أرماني فيرانتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باك باك، مهندس سابق في شركة «آلاميدا ريسيرش» التابعة لصرافة العملات المشفرة العالمية «إف تي إكس».
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