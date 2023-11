«انفستكورب» تحدد النطاق السعري بين 1.9 و2.3 درهم للسهم

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.90 درهم إلى 2.30 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم تتراوح 4,16 مليار درهم إلى 5,04 مليار درهم (أي ما يعادل 1,13 مليار دولار إلى 1,37 مليار دولار)، بعائد توزيعات أرباح عن الأسهم ضمني بنسبة تتراوح بين 8.4% و9.9% عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

وبدأ الاكتتاب للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى والشريحة الثانية، 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 8 نوفمبر 2023 للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى ويغلق الاكتتاب في تاريخ 9 نوفمبر 2023 للمستثمرين المحترفين من الشريحة الثانية.

وبناءً على هذا النطاق السعري، فإن الشركة تتوقع أن يتراوح إجمالي عائدات بيع الأسهم الجديدة بين 610.9 مليون درهم (أي ما يعادل 166.3 مليون دولار) و739.5 مليون درهم (أي ما يعادل 201.3 دولار)، ولذلك تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح عن الأسهم للعام 2024 تتراوح كحد أدنى بين 411.7 مليون درهم (أي ما يعادل 112.1 دولار) و422.0 مليون درهم (أي ما يعادل 114.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح بين 1,22 مليار درهم إلى 1,47 مليار درهم (أي ما يعادل 332.7 مليون دولار إلى402.7 مليون دولار )، ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن السعر النهائي في تاريخ 10 نوفمبر 2023.ويتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الاوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين (الشريحة الأولى) وعلى النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الإدراج في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2023، رهنًا بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

