«الواحة كابيتال» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط في العالم

وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يُصنّف فيها هذا الصندوق، وتديره «الواحة للاستثمار» المتخصصة باستثمارات أسواق رأس المال والتابعة للواحة كابيتال، ضمن قائمة «أفضل 50 صندوق تحوط في العالم» التي ينشرها «تقرير الاستثمار العالمي» المستقل. وقفز تصنيف الصندوق في نسخة هذا العام خمسة مراكز ليحتل المرتبة الـ 10 وكان صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يظهر في التصنيف العالمي.

وحافظ «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي يُطبق استراتيجيات استثمار تستفيد من فترات صعود وهبوط السوق، على أدائه القوي محققاً عائداً تراكمياً قدره 333.0٪ (كما في 30 سبتمبر 2023) منذ إنشائه في عام 2014، أي ما يعادل عائداً صافياً سنوياً قدره 16.2%، ليتفوق بذلك على مؤشره المرجعي «ستاندرد آند بورز المركب للأسواق العربية» الذي حقق عائداً تراكمياً قدره 60.8٪، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 5.0%، خلال الإطار الزمني ذاته.

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى شركة الواحة كابيتال: «إن تصنيف صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُعد شاهداً على التزامنا بتحقيق نتائج استثنائية، كما أن اعتباره صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يظهر في هذا التصنيف العالمي يؤكد بقوّة أن الواحة كابيتال شركة رائدة في إدارة الأصول بالمنطقة.

وقال محمد الجمل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الواحة للاستثمار» ومدير المحفظة الرئيسي لصندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يأتي تصنيفنا ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط عالمية تتويجاً لمسيرة نجاحاتنا وإنجازاتنا الممتدة على مدار عشرة أعوام في تطوير وتنمية منصّة أصولنا المُدارة. وفي عالمنا اليوم، الذي أصبح فيه تحقيق عوائد متفوّقة أمراً نادراً، فقد نجحنا في تسجيل أداء ثابت ومذهل لصالح مستثمرينا طوال العقد الماضي.

