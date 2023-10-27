«المهام الخاصة» في شرطة أبوظبي بطل اللياقة

للموسم السادس، والتي أقيمت على شاطئ الحديريات في أبوظبي، ونادي أبوظبي للكريكت، بمشاركة 42 لاعباً من مختلف القطاعات الشرطية، وأحرز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني، وحصلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على المركز الثالث.

وتوج العميد محمد ضاحي الحميري نائب مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الفائزين، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم مثل هذه الرياضات والمنافسات بين منتسبيها، لتنمية مواهبهم الرياضية، ورفع لياقتهم البدنية.

وحضر التتويج العميد عصام عبد الله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، مؤكداً أهمية هذه المنافسات الرياضية لمنتسبي الشرطة، لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس؛ حيث شهدت منافسات كبيرة بين المشاركين في المسابقات التي استمرت لمدة 3 أيام، وتضمنت 4 تمارين، وهي الجري لمسافة 5 كيلومترات، والسباحة، وتمرين المحطات، وتتضمن 5 محطات بتمارين مختلفة وبين كل محطة وأخرى جري 400 متر، وشملت أيضاً تمارين الكروس فيت في اليوم الأخير. headtopics.com

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