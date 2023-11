«القناع الإفريقي» من 158 دولاراً إلى 4.2 مليون

وبدأت القصة عندما قرر الزوجان بيع منزل عطلات يملكانه في منطقة جارد، جنوب فرنسا، ولكن كان عليهما التخلص من بعض تحف الزينة الموجودة في المنزل، وعليه اتصلا بتاجر سلع مستعملة، اشترى منهما عدة أشياء بينها قناع خشبي منحوت، كان ملكاً لجد الرجل، الذي كان حاكماً استعمارياً في إفريقيا مقابل 150 يورو.

وبعد مرور ستة أشهر، تفاجأ الزوجان عندما شاهدا تقريراً صحفياً عن بيع قناع نادر، يعود إلى القرن الـ 19 صنعه شعب فانغ في الغابون، في مزاد علني جرى في مدينة مونبلييه، وتعرف الزوجان إلى القناع الظاهر في الصحيفة التي ذكرت أنه واحد من نحو عشرة أقنعة فقط في العالم.

وقال أحد مسؤولي دار المزادات: «هذا النوع من الأقنعة أكثر ندرة من لوحة ليوناردو دافنشي، فنحن نعرف 22 لوحة للسيد العظيم، لكننا نعرف فقط 10 إلى 12 قناعاً صنعه أساتذة شعب الفانغ المختلفين في الغابون». واستمعت محكمة أليس أول إلى قضية الزوجين المتقاعدين، اللذين جادل محاموهما بأنه يجب عليهما الحصول على أرباح المزاد بشكل صحيح بعد بيع القناع إلى تاجر الزينة الذي خدعهما واشتراه منهما بسعر زهيد، ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بشأن ما إذا كان الزوجان سيحصلان على أي أرباح من بيع القناع.

