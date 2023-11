«الفجيرة الإبداعي» ينظم جلسة حوارية احتفاء بـ«يوم العلم»

وتمحورت الجلسة حول أهمية تعزيز دور العلم الإماراتي في المجتمع ولدى الشباب والأجيال القادمة، وترسيخ مفهوم المحافظة على العلم والتركيز على دور المؤسسات الإعلامية والثقافية لنشر ثقافة صون العلم، كما تطرقت الجلسة إلى الإنجازات المشرفة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، والثقة التي اكتسبتها الإمارات على الصعيد الدولي، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة. (وام)

الفجيرة في الأول من نوفمبر / وام / نظم مركز الفجيرة الإبداعي جلسة حوارية بعنوان 'بصمة وطن' ، بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ'يوم العلم'، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

