«الفرسان» يكسب«الملك» ويواصل صدارته لدوري السلة

بنتيجة 95 - 93 في القمة التي جمعتهما على صالة نادي الشارقة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمسابقة والتي شهدت أيضاً فوز النصر على الوصل في «ديربي بر دبي» 86 – 75،والبطائح على الظفرة 85 – 69.

وانتزع «الفرسان» فوزه بفارق سلة واحدة بعدما حوّل تأخره في الشوط الأول بفارق 9 نقاط بواقع 43 – 52 بعدما نال «الملك» الأفضلية في لربعين الأول والثاني 26- 19و 26-24،قبل أن يعود شباب الأهلي في وينال الأفضلية في الربع الثالث 22 – 21، محقفاً أول تعادل (76-76) قبل نهاية الفترة الرابعة والأخيرة بست دقائق، ثم يفرض سيطرته منهيا الربع الرابع متقدماً بفارق 10 نقاط بنتيجة 30-20 ما كفل له الفوز بفارق النقطتين ليتابع «الفرسان» الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط من 4...

وكسب النصر المتطور «ديربي بردبي» بفوزه على جاره ومستضيفه الوصل بعدما حول تأخره في الربع الأول بفارق 18 نقطة 12 - 30 إلى أفضلية في الفترات الثلاثة المتبقية من المباراة بواقع 23 - 6 و22-20 و29 - 19، وبفوزه ارتقى «العميد» إلى 6 نقاط من 3 مباريات لعبها مقابل 5 ل «الإمبراطور». headtopics.com

وواصل البطائح عروضه القوية بتحقيق فوزه الثاني توالياً في المسابقة على حساب ضيفه الظفرة بفارق 16 نقطة بعدما تفوق في الفترات الثلاثة الأولى 28 - 16 و22-14 و19 - 14، ولم تشفع ل«الفارس» أفضليته في الربع الرابع 25 - 16،لتحسم الفروق النتيجة لصالح صاحب الأرض البطائح الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط مواصلاً الصعود بعد خسارتيه في الجولتين الأولى والثانية على يد الوصل ثم النصر في حين أصبح الظفرة 3 نقاط من 3 مباريات خاضها في المسابقة.

وتتواصل منافسات الدوري الخميس 2 نوفمبر المقبل ب 3 مباريات تجمع شباب الأهلي وضيفه البطائح، ويستقبل النصر الشارقة،ويلعب الظفرة مع الوحدة على أن يحدد الملعب لاحقا.

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