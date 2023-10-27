«العربية للطيران» تمتلك رؤية ريادية غيّرت مفهوم السفر

بعد مرور عشرين عاماً على تأسيسها نقلت خلالها ما يزيد على 150 مليون مسافر عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 190 وجهة انطلاقاً من سبعة مراكز تشغيلية، تواصل مجموعة «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطيران. وبمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، كشفت الشركة عن شعار يزين طائراتها تكريماً لمسيرة الشركة الرائدة والمدعومة بجهود وتفاني فريق عملها.
ومنذ إطلاقها لنموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استطاعت «العربية للطيران» ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً عبر توفير خيارات سفر مدعومة بالقيمة المضافة للعملاء وتقديم خدمات عالية الجودة وبتكلفة معقولة. وأطلقت «العربية للطيران» عملياتها في 28 أكتوبر 2003 من خلال طائرتين فقط إلى خمس وجهات، واليوم، تطورت أعمال الشركة لتصبح مجموعة قابضة تقدر بمليارات الدولارات وتقدم خدمات السفر والسياحة عبر مختلف أنحاء العالم.
وتمتلك «العربية للطيران» محفظة متنوعة من العلامات التجارية والتي تشمل الطيران والضيافة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وعمليات الطيران والمناولة الأرضية والتموين والصيانة والتشغيل. وتسير مجموعة «العربية للطيران» رحلاتها انطلاقاً من مراكز متعددة في دولة الإمارات (الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة)، والمغرب، ومصر، وأرمينيا، وباكستان.وA321 من خلال الطلبية الحالية مع شركة ايرباص والتي تشمل 120 طائرة جديدة من عائلة إيرباص A320. headtopics.com
واستطاعت «العربية للطيران»، مع استمرار زيادة الطلب على السفر منخفض التكلفة، من إعادة صياغة مفهوم السفر الجوي في المنطقة عبر توسيع شبكة وجهاتها، وتوفير عروض تنافسية تركز على القيمة المضافة، وتسخير كامل قدراتها التقنية والتشغيلية التي طورتها على مدار العقدين الماضيين.
واختتم العلي قائلاً: «عاهدنا عملاءنا منذ إطلاق الشركة بجعل السفر الجوي متاحاً للجميع وبشكل أوسع من أي وقت مضى، وما زلنا ملتزمين بهذا العهد. وبينما نبدأ مرحلة جديدة من النمو والتقدم، ندرك أهمية الابتكار والكفاءة في تطوير نموذج أعمالنا الذي يعتمد على تعدد المراكز التشغيلية، حيث يسهم بشكل مباشر في تقديم المزيد من خيارات السفر الجوي للمسافرين من مختلف الأسواق في آسيا وأوروبا وإفريقيا». headtopics.com
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العربية للطيران حلقت بـ 150 مليون مسافر منذ تأسيسهاالشارقة في 27 أكتوبر / وام / تواصل مجموعة 'العربية للطيران' أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد مرور عشرين عاماً على تأسيسها نقلت خلالها ما يزيد عن 150 مليون مسافر عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 190 وجهة انطلاقاً من سبعة مراكز تشغيلية ، ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطيران وبهذه المناسبة كشفت الشركة عن شعار يزين... اقرأ أكثر ⮕