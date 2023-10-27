«العربية للطيران» تحتفي بمرور 20 عاماً على التأسيس

بعد مرور عشرين عاماً على تأسيسها نقلت خلالها ما يزيد على 150 مليون مسافر عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 190 وجهة انطلاقاً من سبعة مراكز تشغيلية، تواصل مجموعة «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطيران.

وبمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، كشفت الشركة عن شعار يزين طائراتها تكريماً لمسيرة الشركة الرائدة والمدعومة بجهود وتفاني فريق عملها. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: أثبتت «العربية للطيران» على مدى عقدين من الزمن أنها تمتلك رؤية ريادية غيرت من خلالها مفهوم السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتكمن مسيرة الشركة الاستثنائية في جعل السفر الجوي متاحاً للجميع، حيث ساهم في تقريب المسافات بين الثقافات والبلدان ودعم الاقتصاد والسياحة، وبالتالي شكل مصدر إلهام لقيادة التغيير في قطاع الطيران وتنميته في المنطقة.

ومنذ إطلاقها لنموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استطاعت «العربية للطيران» ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً عبر توفير خيارات سفر مدعومة بالقيمة المضافة للعملاء وتقديم خدمات عالية الجودة وبتكلفة معقولة. headtopics.com

وأطلقت «العربية للطيران» عملياتها في 28 أكتوبر 2003 من خلال طائرتين فقط إلى خمس وجهات، واليوم، تطورت أعمال الشركة لتصبح مجموعة قابضة تقدر بمليارات الدولارات وتقدم خدمات السفر والسياحة عبر مختلف أنحاء العالم.

وتمتلك «العربية للطيران» محفظة متنوعة من العلامات التجارية والتي تشمل الطيران والضيافة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وعمليات الطيران والمناولة الأرضية والتموين والصيانة والتشغيل. وتسير مجموعة «العربية للطيران» رحلاتها انطلاقاً من مراكز متعددة في الإمارات (الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة)، والمغرب، ومصر، وأرمينيا، وباكستان. headtopics.com

وتعمل الشركة حالياً على مضاعفة حجم أسطولها الحالي الذي يضم 71 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 من خلال الطلبية الحالية مع شركة إيرباص والتي تشمل 120 طائرة جديدة من عائلة إيرباص A320. وسيبدأ تسلم الطائرات الجديدة بحلول 2025، مما يدعم استراتيجيتها لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية. كما حافظت المجموعة خلال العقدين الماضيين على مكانتها كأفضل مشغل لأسطول طائرات إيرباص A320 في جميع أنحاء العالم.

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