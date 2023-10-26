«الطريق إلى كوب28» يناقش الجهود المناخية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الرؤساء الشباب (YPO) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهدف إلى حشد الجهود وتحفيز العمل الجماعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإقليمي في إدارة تغير المناخ، وذلك تمهيداً لمؤتمر الأطراف «كوب28» ومنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية المقرر انعقاده في 1 و2 ديسمبر المقبل.

وشارك بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في «كوب28» في استضافة هذه الفعالية التي حضرها الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف «كوب28»، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد علي بن راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وغيرهم من المسؤولين.

وتخلل الاجتماع عدداً من الخطابات الرئيسية التي تحدثت عن الاستعدادات لمؤتمر الأطراف، وبيّنت ما يتيحه من فرص لتعزيز دور مجتمع الأعمال، وكانت من ضمن المتحدثين رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. headtopics.com

وأوضحت رزان المبارك في كلمتها رؤية رئاسة «كوب28» وأهدافها، مشددة على أهمية حشد الاستثمارات الخاصة لسد النقص في التمويل لقضايا المناخ مع تكثيف رأس المال المخصص لحماية الطبيعة، وأشارت إلى الالتزام بضمان شمول جميع القطاعات في العمل المناخي.

وعُقِدت جلسات ركزت على أهم جوانب العمل المناخي ومبادرات القطاع الخاص، منها دور قطاع الطاقة في الحد من الانبعاثات العالمية، والتداخل بين التمويل المناخي والابتكارات التكنولوجية في مشاريع التكنولوجيا الخضراء، والترابط بين البيئة المبنية والمناخ، ودور الأنظمة الغذائية في التعامل مع أزمة المناخ. headtopics.com

وقال الدكتور سلطان الجابر: «لن ننتصر في معركتنا ضد تغير المناخ إن تركنا المسؤولية كاملة على عاتق الحكومات والمجتمع المدني وحدهم، فتحول الطاقة العادل والمسؤول هدف يتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص ليصبح حقيقة ملموسة. لذا، يتعين على الأعمال أن تتعاون بفاعلية مع الحكومات والمجتمع المدني لضمان توفير الظروف المواتية لضخ الاستثمارات الخاصة من أجل تحقيق التحول المنشود».

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