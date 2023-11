«الصحة» تفوز بجائزة أفضل مشروع تنفيذي للرعاية

وشاركت الوزارة بالجائزة، من خلال مشروعها في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، والذي يهدف إلى توفير منصة لتقييم المخاطر ومراقبتها، بما يضمن اتخاذ إجراءات تخفيف آثارها في الوقت المناسب، وأتمتة عمليات الامتثال لديها لتقليل الجهود اليدوية، بما يضمن الالتزام بالقوانين، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في العمليات، من خلال توفير إطار منظم لتحديد الأدوار والمسؤوليات، مما يساعد في عملية اتخاذ القرار والمساءلة، كما أن المشروع يساعد في تعزيز أمن البيانات، من خلال تحديد نقاط الضعف لممارسات أمن البيانات...

وأعرب محمد صالح آل علي مدير إدارة الحوكمة والمخاطر في وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اعتزازه بفوز الوزارة بهذه الجائزة، التي تأتي تقديراً للأعمال والجهود المتميزة والمبتكرة في تطوير منظومة الحوكمة والمخاطر والامتثال في الوزارة، والرامية إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، من خلال تطوير نظام إلكتروني لمنظومة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، بحيث تكون هذه المنصة هي المنصة الرئيسية لتقييم ومراقبة المخاطر المؤسسية، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة للتعامل معها، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تعزيز...

مجموعة «GEC» هي شركة إعلامية تعمل في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها الرئيسي في إمارة دبي، وهي متخصصة في المؤتمرات، وجوائز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسويق الأحداث وخدمات الاتصالات، وتكريم الجهات الرائدة في هذه المجالات.

الإمارات العربية المتحدة

