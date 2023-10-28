«الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» يكرّم صناع الأفلام

أسدل «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»، الستار على فعاليات نسخته العاشرة التي تأتي تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وذلك خلال حفل خاص استضافه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أول من أمس، وحضره كوكبة من نجوم السينما والدراما العربية.

وتوّج المهرجان في حفل الختام عدداً من المخرجين وصناع الأفلام المتميزين والواعدين عن سبع فئات، حيث فاز فيلم «نزوح» للمخرجة سُؤدُد كعدان بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما نال «سكون» من إخراج أحسن منهاس، ومروان بكري، جائزة أفضل فيلم خليجي قصير. وحصد فيلم «أمل» من إخراج كانتو راندريسي، ووليد لاوير، ولوسي جون، وماكسيم بيترو، وهينري إمبويم جائزة أفضل فيلم من صنع الطلبة، وانتزع فيلم «ضمير متصل» للمخرج مجتبى الحجي جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة.

وفاز فيلم «دودة القز» للمخرج أمير هونارماند، بجائزة فئة أفضل فيلم دولي قصير، فيما نال «تلة الحصى» من إخراج مارجولن بيريتن، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، فيما توج فيلم «تيتينا» من إخراج كايسا نايس، بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل. وحصل فيلما «قبلة القطة» لهَنغ سو بِن، و«حادي العيس» لعبدالله سحرتي على تنويه خاص. headtopics.com

ولفتت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة فن، مديرة المهرجان، في كلمتها، إلى أن كافة الأعمال التي عرضها «الشارقة السينمائي الدولي» ساهمت في فتح عيون الصغار على صنوف الإبداع. وقالت: «مع وصولنا إلى المحطة الأخيرة من المهرجان نكرم ثلة من صناع الجمال ورواة الحكاية على ما قدموه من أفلام وأعمال تابعناها بكل شغف، عبروا فيها عن مشاعرنا جميعاً، حيث كنا على مدار 5 أيام على موعد مع أكثر من 80 حكاية ملهمة جاءت من جميع أنحاء العالم، لتجتمع تحت سماء «شارقة السلطان»، حيث تنبض الثقافة بالحياة والإبداع».

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